Cannes 2025 : Bi Gan en compétition officielle

Résumé : Une femme s’est catapultée dans un futur post-apocalyptique, où elle va chercher à réparer un homme mi-robot, mi-humain, en lui contant de manière métaphorique des pans de l’histoire chinoise. Elle devra par la suite choisir entre revenir au monde réel ou rester seule avec cet être bionique pour lequel elle commence à éprouver des sentiments.

– Scénario : Bi Gan

– Distributeur : Les Films du Losange

– Principaux acteurs : Shu Qi, Jackson Yee

Bi Gan à Cannes :

2018 : Un grand voyage vers la nuit, Un Certain Regard

© 2025 Les Films du Losange. Tous droits réservés.

Résurrection est le dernier film annoncé pour compléter la compétition officielle 2025. Il s’agit de la seconde présence cannoise pour le réalisateur chinois Bi Gan, qui avait ébloui la section Un Certain Regard 2018 avec Un grand voyage vers la nuit, d’une rare audace narrative et visuelle. Inspirée par la peinture de Chagall et les romans de Modiano, l’œuvre mêlait romanesque décalé et cinéma d’atmosphère, récit à la première personne et construction déstructurée, références de cinéphiles et originalité de ton. Formé à l’Institut de communication du Shanxi, à Tiajuan, Bi Gan avait débuté dans le court métrage avant d’être révélé avec Kaili Blues, primé aux festivals de Locarno et des Trois Continents, et sorti en France en mars 2016. Résurrection adopte une trame brassant romanesque et science-fiction et Bi Gan pourrait réitérer la réussite d’Un grand voyage vers la nuit. C’est pourquoi il est a priori bien plus qu’un outsider. Résurrection réunit une pléiade d’acteurs asiatiques célèbres, dont Shu Qi (The Assassin) et Jackson Yee (Full Red River) pour le couple central. Il sont entourés de Marc Chao (Her Story), Zhang Yi (Black Dog), Zijian Dong (Au-delà des montagnes), Lei Hao (Une jeunesse chinoise), Huang Jue (Savage) et Lee Hong-chi (Face à la nuit).

TOUS NOS ARTICLES SUR LE FESTIVAL DE CANNES 2025