Cannes 2025 : Le Jury du Prix de la Citoyenneté

News : L’association Clap Citizen Cannes est à l’origine du Prix de la Citoyenneté et le réalisateur Nabil Ayouch (Much Loved) en est l’actuel Président. Le communiqué de presse tient à préciser : « Le Prix de la Citoyenneté se revendique universel, laïque et humaniste. Il a pour objet de récompenser les valeurs érigeant le citoyen en acteur engagé des démocraties. Il promeut, au niveau national, européen et international, la représentation de la citoyenneté dans les domaines du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia. Il a pour vocation de faciliter et d’élargir l’accès du public et notamment du jeune public aux œuvres cinématographiques. » Indépendant du Festival de Cannes, le Prix de la Citoyenneté a récompensé depuis sa création Capharnaüm de Nadine Labaki, Les Misérables de Ladj Ly, Un héros d’Asghar Farhadi, , Leila et ses frères de Saeed Roustaee, Les filles d’Olfa de Kaouther Ben Hania et Bird d’Andrea Arnold.

Le Jury 2025 sera présidé par le réalisateur et acteur franco-belge Lucas Belvaux. En tant que comédien, Lucas Belvaux joua les jeunes premiers dans Poulet au vinaigre (1985) de Claude Chabrol ou Désordres (1986) d’Olivier Assayas. Il a également tourné pour Jacques Rivette et Robert Guédiguian. En tant que metteur en scène, il a signé dix longs métrages, de Parfois trop d’amour (1993) aux Tourmentés (2025), en passant par l’étonnant Rapt (2009). Sa plus grande réussite demeure la trilogie Un couple épatant / Cavale / Après la vie (2003), dispositif narratif unique dans le cinéma français.

Lucas Belvaux sera entouré du réalisateur suisse Lionel Baier (La cache), de la journaliste Isabelle Chenu et des réalisatrices Delphine & Muriel Coulin (Jouer avec le feu).

