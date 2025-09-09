Semaine du 10 septembre 2025 : les sorties en salle

Deux films originaux en compétition au dernier Festival de Cannes peuvent être vus cette semaine, à savoir Sirāt d’Óliver Laxe et Renoir de Chie Hayakawa.

News : Les nouveautés de la semaine du 10 septembre 2025 sont :

Longs métrages de fiction

– Aabeer Gulaal, de Aarti S. Bagdi (sortie : 10 septembre)

– Conjuring : l’heure du jugement, de Michael Chaves

– Connemara, de Alex Lutz

– Downton Abbey III : le grand final, de Simon Curtis

– Libre échange, de Michael Angelo Covino

– Mirai, de Karthik Gattamneni, Anita Anand (sortie : 12 septembre)

– Renoir, de Chie Hayakawa

– Sirāt, de Óliver Laxe

– Toujours possible, de Jacques Ouaniche

– Une place pour Pierrot, de Hélène Médigue

Longs métrages documentaires

– I Am the Future, de de Rachel Cisinski

– King of Kings : à la poursuite d’Edward Jones, de Harriet Marin Jones

– Premières classes, de Kateryna Gornostai

– Wilding, Retour à la nature sauvage, de David Allen

Long métrage d’animation

– Shaun le Mouton : la ferme en folie, de Lee Wilton, Jason Grace

Reprise

– Eve, de Joseph L. Mankiewicz (1950)