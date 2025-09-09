Semaine du 10 septembre 2025 : les sorties en salle

Le 9 septembre 2025
Deux films originaux en compétition au dernier Festival de Cannes peuvent être vus cette semaine, à savoir Sirāt d’Óliver Laxe et Renoir de Chie Hayakawa.
News : Les nouveautés de la semaine du 10 septembre 2025 sont :
Longs métrages de fiction
– Aabeer Gulaal, de Aarti S. Bagdi (sortie : 10 septembre)
– Conjuring : l’heure du jugement, de Michael Chaves
– Connemara, de Alex Lutz
– Downton Abbey III : le grand final, de Simon Curtis
– Libre échange, de Michael Angelo Covino
– Mirai, de Karthik Gattamneni, Anita Anand (sortie : 12 septembre)
– Renoir, de Chie Hayakawa
– Sirāt, de Óliver Laxe
– Toujours possible, de Jacques Ouaniche
– Une place pour Pierrot, de Hélène Médigue
Longs métrages documentaires
– I Am the Future, de de Rachel Cisinski
– King of Kings : à la poursuite d’Edward Jones, de Harriet Marin Jones
– Premières classes, de Kateryna Gornostai
– Wilding, Retour à la nature sauvage, de David Allen
Long métrage d’animation
– Shaun le Mouton : la ferme en folie, de Lee Wilton, Jason Grace
Reprise
– Eve, de Joseph L. Mankiewicz (1950)
