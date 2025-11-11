Semaine du 12 novembre 2025 : les sorties en salle

Le 11 novembre 2025
Les aigles de la République de Tarik Saleh, oublié au palmarès cannois 2025, est le film d’une semaine où l’on peut découvrir aussi les nouveaux longs métrages de Sébastien Betbeder et Joachim Lafosse.
News : Les nouveautés de la semaine du 12 novembre 2025 sont :
Longs métrages de fiction
– Les aigles de la République, de Tarik Saleh
– La bonne étoile, de Pascal Elbé
– De De Pyaar De 2, de Anshul Sharma (sortie : 14 novembre)
– Dementia 13, de Francis Ford Coppola (sortie : 16 novembre)
– Le gang des Amazones, de Melissa Drigeard
– The Great Departure, de Pierre Filmon
– L’incroyable femme des neiges, de Sébastien Betbeder
– Insaisissables 3, de Ruben Fleischer
– Kika, de Alexe Poukine
– On vous croit, de Charlotte Devillers, Arnaud Dufeys
– Les rêveurs, de Isabelle Carré
– Six jours, ce printemps-là, de Joachim Lafosse
Longs métrages documentaires
– Caravage, de Phil Grabsky, David Bickerstaff (sortie : 18 novembre)
– Devant – Contrechamp de la rétention, de Annick Redolfi
– Les enfants du large, de Virginia Tangvald
– J-Hope Tour ’Hope on the stage’ The Movie, de Park Jun-soo (sortie : 13 novembre)
– Mary J. Blige : For My Fans, de Kevin García (sortie : 16 novembre)
– La nuit de la glisse 2025, de Thierry Donard (sortie : 14 novembre)
– Richard Orlinski : The Art Documentary, de David Serero
– La voix du glacier blanc, de Charles Lavilanie
Longs métrages d’animation
– Détective Conan : La mémoire retrouvée, de Katsuya Shigehara
Reprises
– L’Anglaise et le duc, de Éric Rohmer (2001)
– L’étrange obsession, de Kon Ichikawa (1959)
– Joyeux Noël, de Christian Carion (2005)
