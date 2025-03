César 2025 : Le palmarès

News : On attendait une ambiance de festivité pour le cinquantième anniversaire des César. Le ton a pourtant été sobre, sans tomber toutefois dans la noirceur, les polémiques et règlements de compte de précédentes éditions. Et les revendications politiques ont été plutôt discrètes, malgré des allusions à Trump, l’antisémitisme, l’Ukraine, Gaza, ou l’inévitable budget du ministère de la Culture. Les rituels traditionnels ont été respectés, comme les séquences d’hommage aux disparus, où les ombres d’Alain Delon, Anouk Aimée, ou encore Michel Blanc, Bertrand Blier, Laurent Cantet, Christine Boisson et Geneviève Page sont venus hanter les participants… Mais comme à son habitude, la cérémonie a été interminable, moins en raison des remerciements convenus que des discours creux des « remettants ». Ces derniers ont pourtant été plus dynamiques que les animateurs des années antérieures. Car comme en 2024, des binômes d’artistes ont remplacé les coûteux et peu drôles de Caunes ou Foresti. Mais face à l’humour acerbe de Jean-Pascal Zadi ou Franck Dubosc, les vannes de Pio Marmaï et Raphaël Quenard ont été des pétards mouillés. Il n’empêche que la cérémonie a été plutôt bien menée, dans une mise en scène de Cédric Klapisch, en direct de l’Olympia, assez bien conduite. On regrettera toutefois le manque de glamour inhérent à l’évolution du cinéma : seules Catherine Deneuve (présidente de la cérémonie) et Julia Roberts (César d’honneur) ont été les véritables stars iconiques présentes, ce qui n’enlève rien au talent des invités conviés à cette messe annuelle du cinéma français. Sur le fond, le palmarès est globalement cohérent et défendable, avec des récompenses largement méritées pour Jacques Audiard ou Boris Lojkine, mais aussi Karim Leklou (meilleur acteur) et Hafsia Herzi (meilleure actrice).

Le palmarès

Meilleur film :

Emilia Pérez de Jacques Audiard / produit par Jacques Audiard, Pascal Caucheteux, Valérie Schermann

Nommés :

Le Comte de Monte-Cristo de Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière / produit par Dimitri Rassam, Jérôme Seydoux

En fanfare de Emmanuel Courcol / produit par Marc Bordure, Robert Guédiguian

L’Histoire de Souleymane de Boris Lojkine / produit par Bruno Nahon

Miséricorde de Alain Guiraudie / produit par Charles Gillibert

Meilleur acteur :

Karim Leklou dans Le Roman de Jim

Nommés :

François Civil dans L’Amour ouf

Benjamin Lavernhe dans En fanfare

Pierre Niney dans Le Comte de Monte-Cristo

Tahar Rahim dans Monsieur Aznavour

Meilleure actrice :

Hafsia Herzi dans Borgo

Nommées :

Adèle Exarchopoulos dans L’Amour ouf

Karla Sofía Gascón dans Emilia Pérez

Zoe Saldaña dans Emilia Pérez

Hélène Vincent dans Quand vient l’automne

Meilleure réalisation :

Jacques Audiard pour Emilia Pérez

Nommés :

Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière pour Le Comte de Monte-Cristo

Boris Lojkine pour L’Histoire de Souleymane

Alain Guiraudie pour Miséricorde

Gilles Lellouche pour L’Amour ouf

Meilleur acteur dans un second rôle :

Alain Chabat dans L’Amour ouf

Nommés :

David Ayala dans Miséricorde

Bastien Bouillon dans Le Comte de Monte-Cristo

Jacques Develay dans Miséricorde

Laurent Lafitte dans Le Comte de Monte-Cristo

Meilleure actrice dans un second rôle :

Nina Meurisse dans L’Histoire de Souleymane

Nommées :

Élodie Bouchez dans L’Amour ouf

Anaïs Demoustier dans Le Comte de Monte-Cristo

Catherine Frot dans Miséricorde

Sarah Suco dans En fanfare

Meilleur scénario original :

Boris Lojkine, Delphine Agut pour L’Histoire de Souleymane

Nommés :

Stéphane Demoustier pour Borgo

Emmanuel Courcol, Irène Muscari pour En fanfare

Alain Guiraudie pour Miséricorde

Louise Courvoisier, Théo Abadie pour Vingt Dieux

Meilleure adaptation :

Jacques Audiard pour Emilia Pérez

Nommés :

Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière pour Le Comte de Monte-Cristo

Michel Hazanavicius, Jean-Claude Grumberg pour La Plus précieuse des marchandises

Meilleure photo :

Paul Guilhaume pour Emilia Pérez

Nommés :

Laurent Tangy pour L’Amour ouf

Nicolas Bolduc pour Le Comte de Monte-Cristo

Tristan Galand pour L’Histoire de Souleymane

Claire Mathon pour Miséricorde

Meilleur montage :

Xavier Sirven pour L’Histoire de Souleymane

Nommés :

Simon Jacquet pour L’Amour ouf

Célia Lafitedupont pour Le Comte de Monte-Cristo

Juliette Welfling pour Emilia Pérez

Guerric Catala pour En fanfare

Meilleur son :

Erwan Kerzanet, Aymeric Devoldère, Cyril Holtz, Niels Barletta pour Emilia Pérez

Nommés :

Cédric Deloche, Gwennolé Le Borgne, Jon Goc, Marc Doisne pour L’Amour ouf

David Rit, Gwennolé Le Borgne, Olivier Touche, Laure-Anne Damas, Marion Papinot, Marc Doisne, Samuel Delorme pour Le Comte de Monte-Cristo

Pascal Armant, Sandy Notarianni, Niels Barletta pour En fanfare

Marc-Olivier Brullé, Pierre Bariaud, Charlotte Butrak, Samuel Aïchoun pour L’Histoire de Souleymane

Meilleure musique originale :

Clément Ducol, Camille pour Emilia Pérez

Nommés :

Jon Brion pour L’Amour ouf

Jérôme Rebotier pour Le Comte de Monte-Cristo

Alexandre Desplat pour La Plus précieuse des marchandises

Linda Courvoisier, Charlie Courvoisier pour Vingt Dieux

Meilleurs costumes :

Thierry Delettre pour Le Comte de Monte-Cristo

Nommés :

Isabelle Pannetier pour L’Amour ouf

Virginie Montel pour Emilia Pérez

Isabelle Mathieu pour Monsieur Aznavour

Anaïs Romand pour Sarah Bernhardt, la Divine

Meilleurs décors :

Stéphane Taillasson pour Le Comte de Monte-Cristo

Nommés :

Jean-Philippe Moreaux pour L’Amour ouf

Emmanuelle Duplay pour Emilia Pérez

Stéphane Rozenbaum pour Monsieur Aznavour

Olivier Radot pour Sarah Bernhardt, la Divine

Meilleurs effets visuels :

Cédric Fayolle pour Emilia Pérez

Nommés :

Cédric Fayolle, Hugues Namur, Émilien Lazaron pour La Bête

Olivier Cauwet pour Le Comte de Monte-Cristo

Stéphane Dittoo pour Monsieur Aznavour

Meilleur premier film :

Vingt Dieux de Louise Courvoisier

Nommés :

Diamant brut de Agathe Riedinger

Les Fantômes de Jonathan Millet

Le Royaume de Julien Colonna

Un p’tit truc en plus de Artus

Meilleure révélation masculine

Abou Sangare dans L’Histoire de Souleymane

Nommés :

Adam Bessa dans Les Fantômes

Malik Frikah dans L’Amour ouf

Félix Kysyl dans Miséricorde

Pierre Lottin dans En fanfare

Meilleure révélation féminine :

Maïwène Barthelemy dans Vingt Dieux

Nommées :

Malou Khebizi dans Diamant brut

Megan Northam dans Rabia

Mallory Wanecque dans L’Amour ouf

Souheila Yacoub dans Planète B

Meilleur film d’animation :

Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau de Gints Zilbalodis

Nommés :

La Plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius

Sauvages de Claude Barras

Meilleur film documentaire :

La Ferme des Bertrand de Gilles Perret

Nommés :

La Belle de Gaza de Yolande Zauberman

Bye Bye Tibériade de Lina Soualem

Dahomey de Mati Diop

Ernest Cole, photographe de Raoul Peck

Madame Hofman de Sébastien Lifshitz

Meilleur court métrage de fiction :

L’Homme qui ne se taisait pas de Nebojša Slijepčević

Nommés :

Boucan de Salomé Da Souza

Ce qui appartient à César de Violette Gitton

Queen Size de Avril Besson

Meilleur court métrage documentaire :

Les Fiancées du Sud de Elena López Riera

Nommés :

Petit Spartacus de Sara Ganem

Un cœur perdu et autres rêves de Beyrouth de Maya Abdul-Malak

Meilleur court métrage d’animation :

Beurk ! de Loïc Espuche

Nommés :

Gigi de Cynthia Calvi

Papillon de Florence Miailhe

Meilleur film étranger :

La Zone d’intérêt (The Zone of Interest) de Jonathan Glazer

Nommés :

Anora de Sean Baker

Les Graines du figuier sauvage (Daneh Anjeer Moghadas) de Mohammad Rasoulof

The Apprentice de Ali Abbasi

The Subtance de Coralie Fargeat

César d’honneur :

Costa-Gavras

Julia Roberts