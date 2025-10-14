Semaine du 15 octobre 2025 : les sorties en salle

Des films de Kristen Stewart, Arnaud Desplechin, Sylvain Chomet et Radu Jude sont à l’affiche cette semaine. Bob Fosse, Mikio Naruse et Ettore Scola sont à l’honneur pour les reprises.

News : Les nouveautés de la semaine du 15 octobre 2025 sont :

Longs métrages de fiction

– Bison Kaalamaadan, de Mari Selvaraj

– Black Phone 2, de Scott Derrickson

– Chien 51, de Cédric Jimenez

– The Chronology of Water, de Kristen Stewart

– Deemak, de Rafay Rashdi (sortie : 17 octobre)

– Deux pianos, de Arnaud Desplechin

– Diesel, de Shanmugam Muthusamy

– Dracula, de Radu Jude

– Dude, de Keerthiswaran (sortie : 17 octobre)

– Le jour J, de Claude Zidi Jr.

– Lumière pâle sur les collines, de Kei Ishikawa

– Marcel et Monsieur Pagnol, de Sylvain Chomet

– Mithra Mandali, de Vijayender Sattu

Longs métrages documentaires

– Le dernier compromis, de Anne Fonteneau

– Et la vie va..., de Abraham Ségal

– Journal intime du Liban, de Myriam El Hajj

Longs métrages d’animation

– Hopper et le secret de la marmotte, de Benjamin Mousquet

– Jack et Nancy - Les plus belles histoires de Quentin Blake, de Gerrit Bekers, Massimo Fenati

– Sam le pompier - nouvelle caserne, grandes aventures !, de Colleen Morton, Connor Ferguson

– La vie de château, mon enfance à Versailles, de Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’limi

Reprises

– Insaisissables 2, de John M. Chu (2016)

– Lenny, de Bob Fosse (1974)

– Nuages flottants, de Mikio Naruse (1955)

– Une journée particulière, de Ettore Scola (1977)