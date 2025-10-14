Semaine du 15 octobre 2025 : les sorties en salle

Le 14 octobre 2025
Des films de Kristen Stewart, Arnaud Desplechin, Sylvain Chomet et Radu Jude sont à l’affiche cette semaine. Bob Fosse, Mikio Naruse et Ettore Scola sont à l’honneur pour les reprises.
News : Les nouveautés de la semaine du 15 octobre 2025 sont :
Longs métrages de fiction
– Bison Kaalamaadan, de Mari Selvaraj
– Black Phone 2, de Scott Derrickson
– Chien 51, de Cédric Jimenez
– The Chronology of Water, de Kristen Stewart
– Deemak, de Rafay Rashdi (sortie : 17 octobre)
– Deux pianos, de Arnaud Desplechin
– Diesel, de Shanmugam Muthusamy
– Dracula, de Radu Jude
– Dude, de Keerthiswaran (sortie : 17 octobre)
– Le jour J, de Claude Zidi Jr.
– Lumière pâle sur les collines, de Kei Ishikawa
– Marcel et Monsieur Pagnol, de Sylvain Chomet
– Mithra Mandali, de Vijayender Sattu
Longs métrages documentaires
– Le dernier compromis, de Anne Fonteneau
– Et la vie va..., de Abraham Ségal
– Journal intime du Liban, de Myriam El Hajj
Longs métrages d’animation
– Hopper et le secret de la marmotte, de Benjamin Mousquet
– Jack et Nancy - Les plus belles histoires de Quentin Blake, de Gerrit Bekers, Massimo Fenati
– Sam le pompier - nouvelle caserne, grandes aventures !, de Colleen Morton, Connor Ferguson
– La vie de château, mon enfance à Versailles, de Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’limi
Reprises
– Insaisissables 2, de John M. Chu (2016)
– Lenny, de Bob Fosse (1974)
– Nuages flottants, de Mikio Naruse (1955)
– Une journée particulière, de Ettore Scola (1977)
