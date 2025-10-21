Semaine du 22 octobre 2025 : les sorties en salle

Le 21 octobre 2025
La disparition de Josef Mengele, de Kirill Serebrennikov est le film d’une semaine riche où l’on peut apprécier aussi La petite dernière, de Hafsia Herzi, 2 films d’animation sublimes ainsi que la première partie de la rétrospective Raymond Depardon.
News : Les nouveautés de la semaine du 22 octobre 2025 sont :
Longs métrages de fiction
- © Bac Films
– La disparition de Josef Mengele, de Kirill Serebrennikov
– L’homme qui rétrécit, de Jan Kounen
– Kaamelott – Deuxième Volet [partie 1], de Alexandre Astier
– Klára déménage, de Zsófia Szilágyi
– Little Brother, de Sheridan O’Donnell
– La petite dernière, de Hafsia Herzi
– Pet Shop Days, de Olmo Schnabel
– Springsteen : Deliver Me From Nowhere, de Scott Cooper
– Thamma, de Aditya Sarpotdar
Longs métrages documentaires
– Les cavaliers des terres sauvages, de Michael Dweck, Gregory Kershaw
– Depeche Mode : M, de Fernando Frias
– Imago, de Déni Oumar Pitsaev
– The Neon People, de Jean-Baptiste Thoret
Longs métrages d’animation
– Arco, de Ugo Bienvenu
– Chainsaw Man – Le Film : L’arc de Reze, de Tatsuya Yoshihara
– Dora au royaume magique des sirènes, de Diana Zermeño
– Le secret des mésanges, de Antoine Lanciaux
Reprises
– 10e chambre - Instants d’audience, de Raymond Depardon (2004)
– 12 jours, de Raymond Depardon (2017)
– Délits flagrants, de Raymond Depardon (1994)
– Faits divers, de Raymond Depardon (1983)
– Muriel Leferle, de Raymond Depardon (1999)
– Quand Harry rencontre Sally, de Rob Reiner (1989)
– San Clemente, de Raymond Depardon (1982)
– Urgences, de Raymond Depardon (1988)
