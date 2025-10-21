Semaine du 22 octobre 2025 : les sorties en salle

La disparition de Josef Mengele , de Kirill Serebrennikov est le film d’une semaine riche où l’on peut apprécier aussi La petite dernière , de Hafsia Herzi, 2 films d’animation sublimes ainsi que la première partie de la rétrospective Raymond Depardon.

News : Les nouveautés de la semaine du 22 octobre 2025 sont :

Longs métrages de fiction

– La disparition de Josef Mengele, de Kirill Serebrennikov

– L’homme qui rétrécit, de Jan Kounen

– Kaamelott – Deuxième Volet [partie 1], de Alexandre Astier

– Klára déménage, de Zsófia Szilágyi

– Little Brother, de Sheridan O’Donnell

– La petite dernière, de Hafsia Herzi

– Pet Shop Days, de Olmo Schnabel

– Springsteen : Deliver Me From Nowhere, de Scott Cooper

– Thamma, de Aditya Sarpotdar

Longs métrages documentaires

– Les cavaliers des terres sauvages, de Michael Dweck, Gregory Kershaw

– Depeche Mode : M, de Fernando Frias

– Imago, de Déni Oumar Pitsaev

– The Neon People, de Jean-Baptiste Thoret

Longs métrages d’animation

– Arco, de Ugo Bienvenu

– Chainsaw Man – Le Film : L’arc de Reze, de Tatsuya Yoshihara

– Dora au royaume magique des sirènes, de Diana Zermeño

– Le secret des mésanges, de Antoine Lanciaux

Reprises

– 10e chambre - Instants d’audience, de Raymond Depardon (2004)

– 12 jours, de Raymond Depardon (2017)

– Délits flagrants, de Raymond Depardon (1994)

– Faits divers, de Raymond Depardon (1983)

– Muriel Leferle, de Raymond Depardon (1999)

– Quand Harry rencontre Sally, de Rob Reiner (1989)

– San Clemente, de Raymond Depardon (1982)

– Urgences, de Raymond Depardon (1988)