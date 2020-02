Le palmarès des Oscars : Parasite triomphe !

Contre toute attente, le film de Bong Joon-ho remporte les trophées les plus prestigieux. Sans surprise, Renée Zellweger et Joaquin Phoenix ont été récompensés.

News : Quatre statuettes en une soirée ! Pour Parasite, la Palme d’Or du dernier Festival de Cannes, la célèbre cérémonie américaine a été un événement historique : Oscar du meilleur film, ainsi que ceux du réalisateur, du film international et du scénario original ont gratifié le long-métrage sardonique de Bong Joon-ho, au détriment de 1917, qui était pourtant le grand favori et s’est contenté des récompenses les plus techniques (son, effets spéciaux, photographie). C’est la première fois qu’un film en langue non anglaise l’emporte dans la catégorie reine du meilleur long-métrage.

En ce qui concerne les comédiens, l’Académie s’est alignée sur les Golden Globes : l’Oscar du meilleur acteur est allé, sans surprise, à Joaquin Phoenix pour sa performance très Actors Studio dans Joker. De son côté, Renée Zellweger a remporté la célèbre statuette pour sa prestation dans Judy, le biopic consacré à Judy Garland, qui sortira en France le 26 février prochain.

Oscars 2020 : le palmarès complet de la cérémonie

Film : Parasite de Bong Joon-ho

Réalisateur : Bong Joon-ho (Parasite)

Acteur : Joaquin Phoenix (Joker)

Actrice : Renée Zellweger (Judy)

Second rôle féminin : Laura Dern (Marriage Story)

Second rôle masculin : Brad Pitt (Once Upon a Time… in Hollywood)

Scénario original : Parasite de Bong Joon-ho

Scénario (adaptation) : Jojo Rabbit de Taika Waititi

Photographie : 1917 de Sam Mendes

Musique originale : Joker de Todd Phillips

Chanson originale : (I’m Gonna) Love Me Again (Rocketman) d’Elton John et Taron Egerton

Film international : Parasite de Bong Joon-ho

Film d’animation : Toy Story 4 de Josh Cooley

Documentaire : American Factory de Julia Reichert et Steven Bognar

Maquillage et coiffure : Scandale (Bombshell) de Jay Roach

Costumes : Les Filles du docteur March de Greta Gerwig

Montage son : Le Mans 66 de James Mangold

Mixage son : 1917 de Sam Mendes

Décors : Once Upon a Time… in Hollywood de Quentin Tarantino

Effets spéciaux : 1917 de Sam Mendes

Montage : Le Mans 66 de James Mangold

Court-métrage : The Neighbor’s Window de Marshall Curry

Court-métrage d’animation : Hair Love de Matthew A. Cherry et Bruce W. Smith

Court-métrage documentaire : Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl) de Carol Dysinger