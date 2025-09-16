Semaine du 17 septembre 2025 : les sorties en salle

Nino de Pauline Loquès est notre coup de cœur d’une semaine qui présente aussi des films de Yann Gozlan, Tsou Shih-ching, Nadav Lapid et Laura Wandel, tandis que l’on peut redécouvrir les cinémas de Gregg Araki et Vera Chytilová.

News : Les nouveautés de la semaine du 17 septembre 2025 sont :

Longs métrages de fiction

– Dalloway, de Yann Gozlan

– L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme, de Pierre Richard

– L’intérêt d’Adam, de Laura Wandel

– Jimmy and Stiggs, de Joe Begos (sortie : 20 septembre)

– Jolly LLB 3, de Subhash Kapoor (sortie : 19 septembre)

– Kiss, de Sathish Krishnan (sortie : 19 septembre)

– Left-Handed Girl, de Tsou Shih-ching

– Le million, de Grégoire Vigneron

– Nino, de Pauline Loquès

– Oui, de Nadav Lapid

– Le plafond, de Vera Chytilová (1962, court métrage)

– Regarde, de Emmanuel Poulain-Arnaud

– TKT, de Solange Cicurel

– Totally F***ed Up, de Gregg Araki (1993)

– La tour de glace, de Lucile Hadzihalilovic

– Les tourmentés, de Lucas Belvaux

Longs métrages documentaires

– Le Brionnais au cœur du Roman, de Didier Revollat-Veuillet, Damien Marquet

– Christian Clavier : La vis comica, de David Serero

– Un sac de puces, de Vera Chytilová (1962, court métrage)

– Wu Tang Experience, de RZA, Gerald Barclay

Longs métrages d’animation

– Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba La Forteresse infinie Film 1, de Haruo Sotozaki

– Mary Anning, de Marcel Barelli

Concert

– David Gilmour Live at the Circus Maximus, Rome, de Gavin Elder (18 septembre)

Reprises

– The Doom Generation, de Gregg Araki (1995)

– Nowhere, de Gregg Araki (1997)

– Quelque chose d’autre, de Vera Chytilová (1963)