Semaine du 17 septembre 2025 : les sorties en salle

Le 16 septembre 2025
Nino de Pauline Loquès est notre coup de cœur d’une semaine qui présente aussi des films de Yann Gozlan, Tsou Shih-ching, Nadav Lapid et Laura Wandel, tandis que l’on peut redécouvrir les cinémas de Gregg Araki et Vera Chytilová.
News : Les nouveautés de la semaine du 17 septembre 2025 sont :
Longs métrages de fiction
- © Jour2fête
– Dalloway, de Yann Gozlan
– L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme, de Pierre Richard
– L’intérêt d’Adam, de Laura Wandel
– Jimmy and Stiggs, de Joe Begos (sortie : 20 septembre)
– Jolly LLB 3, de Subhash Kapoor (sortie : 19 septembre)
– Kiss, de Sathish Krishnan (sortie : 19 septembre)
– Left-Handed Girl, de Tsou Shih-ching
– Le million, de Grégoire Vigneron
– Nino, de Pauline Loquès
– Oui, de Nadav Lapid
– Le plafond, de Vera Chytilová (1962, court métrage)
– Regarde, de Emmanuel Poulain-Arnaud
– TKT, de Solange Cicurel
– Totally F***ed Up, de Gregg Araki (1993)
– La tour de glace, de Lucile Hadzihalilovic
– Les tourmentés, de Lucas Belvaux
Longs métrages documentaires
– Le Brionnais au cœur du Roman, de Didier Revollat-Veuillet, Damien Marquet
– Christian Clavier : La vis comica, de David Serero
– Un sac de puces, de Vera Chytilová (1962, court métrage)
– Wu Tang Experience, de RZA, Gerald Barclay
Longs métrages d’animation
– Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba La Forteresse infinie Film 1, de Haruo Sotozaki
– Mary Anning, de Marcel Barelli
Concert
– David Gilmour Live at the Circus Maximus, Rome, de Gavin Elder (18 septembre)
Reprises
– The Doom Generation, de Gregg Araki (1995)
– Nowhere, de Gregg Araki (1997)
– Quelque chose d’autre, de Vera Chytilová (1963)
Galerie photos
