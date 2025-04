Cannes 2025 : Le Jury du 78e Festival

© Festival de Cannes 2025

Le Jury 2025 du Festival de Cannes Jury visionnera les longs métrages de la compétition officielle du Festival de Cannes pour décerner les différents prix, dont le plus attendu est la Palme d'or.

Actrice et cinéaste américaine, Halle Berry a décroché plusieurs prix. Le plus prestigieux est l’Oscar de la meilleure actrice pour À l’ombre de la haine (2001) de Marc Forster. Celui dont elle se serait passer est le Razzie Award de la pire actrice pour Catwoman (2004) de Pitof… On peut citer aussi le Golden Globe de la meilleure actrice dans un téléfilm pour le biopic Dorothy Dandridge (1999). Alternant films commerciaux et œuvres d’auteur, elle a tourné notamment Jungle Fever (1991) de Spike Lee, X-Men (2000) de Bryan Singer et Gothika (2003) de Mathieu Kassovitz.

Réalisateur, documentariste et producteur congolais, Dieudo Hamadi a débuté dans le court-métrage. Puis il a signé le documentaire Atakalu (2013) qui a été suivi d’Examen d’État (2014) et de Maman Colonelle (2017), produit pas sa société Kiripifilms. En sélection officielle à Cannes en 2020 (une première pour un film congolais), En route pour le milliard relate un tragique événement ayant eu lieu à Kisangani, au nord-est du Congo : de violents massacres provoqués par le conflit entre l’Ouganda et le Rwanda. « Une magnifique odyssée humaine » selon les termes de notre collaboratrice Maddalen Riou.

Réalisateur et scénariste sud-coréen, Hong Sang-soo est l’un des plus attachants et talentueux cinéastes asiatiques. Du Jour où le cochon est tombé dans le puits (1996) à La voyageuse (2023), son œuvre minimaliste, influencée notamment par Rohmer, excelle à montrer des personnages désœuvrés (cinéastes, actrices, étudiants en cinéma) dans des récits avec humour pince-sans-rire où de subtiles mises en abyme sont en exergue, souvent autour d’un repas arrosé. Parmi ses nombreuses réussites, on peut citer La vierge mise à nu par ses prétendants (2000), La femme est l’avenir de l’homme (2004), Haewon et les hommes (2013), Seule sur la plage la nuit (2018), Juste sous vos yeux (2021) et De nos jours (2023).

Réalisatrice et scénariste indienne, Payal Kapadia a été révélée au Festival de Cannes 2024 avec All We Imagine as Light. Ce récit axé sur deux jeunes femmes se rendant dans une forêt tropicale mystique qui deviendra le lieu où leurs rêves et désirs deviennent réalité, a séduit de nombreux festivaliers par son ton suggestif et intimiste, réaliste et onirique. Le Grand Prix a récompensé ce premier long métrage de fiction qui avait été préparé lors de la participation de la réalisatrice à la Résidence de la Cinéfondation. L’œuvre a par la suite reçu d’autres distinctions dont deux nominations aux Golden Globes et l’Asian Film Award du meilleur film. Formée au Film and Television Institute of India, la cinéaste avait dans un premier temps signé des courts métrages dont Afternoon Clouds (Cinéfondation 2017).

Réalisateur, scénariste et producteur mexicain, Carlos Reygadas est un artiste exigeant, révélé avec une mention spéciale Caméra d’or à Cannes pour Japón (2003). Ce récit d’un citadin se retirant au fin fond du Mexique pour mourir et trouvant refuge chez une vieille métisse qui lui redonne goût à la vie et réveille ses sens, dénotait un univers et un style singuliers. Batalla en el cielo (2005) divisa les festivaliers à Cannes, et notre collaborateur Romain Le Vern pouvait écrire que « Reygadas ose beaucoup se fourvoie tout autant ». Mais Lumière silencieuse (2007), Prix du Jury à Cannes, montrait la créativité d’un réalisateur inspiré, quelque part entre Dreyer et Shyamalan. Prix de la mise en scène à Cannes en 2013, Post Tenebras Lux divisa à nouveau, mais peut-être faudrait-il réévaluer ce que d’aucuns ont considéré comme un pensum.

Actrice italienne, Alba Rohrwacher est la sœur de la réalisatrice Alice Rohrwacher, qui préside cette année le Jury de la Caméra d’or. Sous sa direction, Alba a tourné Les merveilles (2014), Heureux comme Lazzaro (2015) et La chimère (2023). La comédienne est admirable dans Ce que je veux de plus (2010) de Silvio Soldini, La belle endormie (2012) de Marco Bellocchio, Hungry Hearts (2014) de Saverio Constanzo (qui lui valut le Prix d’interprétation à la Mostra de Venise), Vierge sur serment (2015) de Laura Bispuri, Tale of Tales (2015) de Matteo Garrone, Sous le ciel d’Alice (2020) de Chloé Mazlo, Tre piani (2021) de Nanni Moretti, Hors saison (2024) de Stéphane Brizé ou Maria (2025) de Pablo Larraín.

Écrivaine franco-marocaine, Leïla Slimani n’a aucun lien avec le cinéma. Toutefois, son second roman, Chanson douce, Prix Goncourt 2016, a été adapté au grand écran en 2019. Le long métrage éponyme, réalisé par Lucie Borteleau et interprété par Karin Viard, Leïla Bekhti et Antoine Reinartz, a été diversement accueilli. Pour notre collaborateur Laurent Cambon, « si Karin Viard habite avec talent cette nounou vulnérable et dangereuse, le film souffre d’une écriture et une mise en scène qui se traînent en longueur, se perdent dans les académismes et se terminent en queue de poisson. » En 2024, l’écrivaine a coécrit la Cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques.

Acteur américain, Jeremy Strong est surtout connu pour son interprétation de Roy Cohn, le mentor de Donald Trump, dans The Apprentice (2024) d’Ali Abbasi, en compétition officielle à Cannes 2024. Il est par ailleurs un comédien de théâtre réputé, récompensé par le Tony Award du meilleur acteur dans une pièce pour An Enemy of the People. Parmi ses autres films, on peut citer Zero Dark Thirty (2012) de Kathryn Bigelow, Lincoln (2012) de Steven Spielberg, The Big Short : Le casse du siècle (2015) d’Adam McKay et Armageddon Time (2022) de James Gray.

