Fête du cinéma 2025 : 20 films à voir

News : Pour marquer le début de l’été, La Fête du Cinéma permettra de vous réfugier dans les salles participant à l’opération, afin d’apprécier des nouveautés, mais aussi des reprises à l’affiche. Ce sera aussi l’occasion de rattraper les films majeurs que vous avez manqués, et qui sont toujours distribués. L’événement est proposé par la Fédération Nationale des Cinémas Français et la Construction par le CCCA-BTP, en partenariat avec Canal+, Allociné, Europe 2, BNP Paribas. Nous vous donnons quelques conseils de longs métrages pour éclairer votre choix.

20 films à voir pendant la Fête du cinéma

– Amélie et la physique des tubes de Mailys Vallade, Liane-Cho Han

« Teinté de réflexions philosophiques et socioculturelles, le premier long-métrage d’animation de Mailys Vallade et Liane-Cho Han fait mouche grâce à une esthétique assumée et à un très joli pouvoir évocateur. » (Arthur Champilou)

– Les chevaux de feu, de Sergei Paradjanov (1965)

« Paradjanov invente une esthétique de sacralisation carnavalesque basée sur le collage et nous fait entrer de plain pied dans dans un monde de légende vivante. » (Claude Rieffel)

– Cloud de Kiyoshi Kurosawa

« Palpitante chronique entrepreneuriale qui dévie vers le thriller horrifique décapant dans sa seconde partie. L’un des sommets du cinéma de Kiyoshi Kurosawa. » (Gérard Crespo)

– Darling de John Schlesinger (1965)

« Schlesinger dresse le portrait émouvant d’une femme éprise de liberté, épinglant au passage les travers d’un certain show-business. » (Jean-Patrick Géraud)

– Dragons de Dean DeBlois

« Très franchement, en dépit du vacarme promotionnel, ce remake du célèbre film d’animation est d’excellente texture. Un spectacle pour les grands et les petits qui ravira ses spectateurs. » (Laurent Cambon)

– Les enfants rouges de Lofti Achour

« Inspiré d’un évènement tragique en Tunisie qui a suivi l’attaque du Bataclan, Les enfants rouges témoigne de la grande force du cinéma tunisien. Un grand film absolument bouleversant. » (Laurent Cambon)

– Enzo de Robin Campillo

« Ce récit d’un ado écorché qui cherche sa place dans la société est un beau passage de relais entre Laurent Cantet et Robin Campillo. On retrouve l’univers des deux cinéastes tout en découvrant un jeune acteur prometteur. » (Gérard Crespo)

– Fragments d’un parcours amoureux de Chloé Barreau

« Ces incises tourmentées et sensibles dans la vie amoureuse de Chloé Barreau constituent un objet de cinéma aussi original qu’émerveillant. Un film qui témoigne de l’excellente santé du documentaire en France. » (Laurent Cambon)

– Indomptables de Thomas Ngijol

« Thomas Ngijol dresse un portrait saisissant du Cameroun, confronté, comme beaucoup de pays du monde, à une crise d’autorité, de valeurs et de références. Un film coup de poing qui ne transige pas sur la transformation glaçante de la société africaine. » (Laurent Cambon)

– Jeunes mères de Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

« Les frères Dardenne réalisent l’un de leurs films les plus touchants avec ce récit de jeunes mères célibataires, au carrefour de deux tendances de leur univers. » (Gérard Crespo)

– Leila et les loups de Heiny Srour (1984)

« Inédite dans les salles jusqu’en 2025, cette œuvre singulière adopte un regard féminin sur l’oppression des femmes palestiniennes et libanaises. Une structure éclatée audacieuse au service d’une démarche sincère. » (Gérard Crespo)

– Life of Chuck de Mike Flanagan

« Construit en trois actes déstabilisants, Life of Chuck est un exemple d’intelligence et de grâce. Une œuvre extraordinairement maîtrisée qui réinvente les lignes du septième art. » (Laurent Cambon)

– Loveable de Lilja Ingolfsdottir

« Le portrait attachant d’une femme au bord de la crise de nerfs, doublé d’une introspection féminine captivante. » (Claudine Levanneur)

– Mission : Impossible – The Final Reckoning de Christopher McQuarrie

« Ce dernier volet des Mission : Impossible conclut un long cycle de rebondissements et d’aventures qui ne déçoivent jamais. On est au paroxysme de l’action avec un Tom Cruise au meilleur de sa forme. » (Laurent Cambon)

– A New Old Play de Jiongjiong Qiu

« Dans un film riche et très (trop ?) dense, Qiu Jiongjiong revisite le XXe siècle chinois. L’une de ces œuvres originales, osées, qui résistent au formatage à la marvelisation ambiante. » (Alfred Sébald)

– A Normal Family de Hur Jin-ho

« En fissurant les lignes souvent présentées comme lisses et idéalisées d’une famille dite normale, Hur Jin-ho dresse avec ravissement un délicieux petit théâtre de la cruauté humaine. Une œuvre irrésistible. » (Laurent Cambon)

– Once Upon a Time in Gaza de Tarzan Nasser, Arab Nasser

« Troublante et décalée, cette critique indirecte des gouvernements palestiniens et israéliens qui se font face dans un combat absurde mais meurtrier est tout à fait étonnante. » (Laurent Cambon)

– The Phoenician Scheme de Wes Anderson

« Fidèle à son style et à son univers, Wes Anderson ne devrait pas décevoir ses fans avec cette œuvre décalée et stylisée, qui dénote en outre moins d’esbroufe que ses deux films antérieurs. » (Gérard Crespo)

– La ruée vers l’or de Charles Chaplin (1925)

« Faire rire aux dépens de ceux qui ont faim. Chaplin signait en 1925 un film engagé et poétique qui fête cette année son centenaire. » (Frédéric Mairy)

– La soif du mal de Orson Welles (1958)

« Produit par les studios Universal, ce polar relatant l’affrontement entre deux policiers est l’un des films les plus célèbres d’Orson Welles. » (Gérard Crespo)