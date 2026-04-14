Semaine du 15 avril 2026 : les sorties en salle

Le 14 avril 2026
La corde au cou de Gus Van Sant, Hayat de Zeki Demirkubuz, L’Éden de Cheyenne Carron et Truly Naked de Muriel d’Ansembourg font partie des recommandations de la semaine.
News : Les nouveautés de la semaine du 15 avril 2026 sont :
Longs métrages de fiction
- © ARP Sélection
– Affection affection, de Alexia Walther, Maxime Matray
– Bagarre, de Julien Royal
– La corde au cou, de Gus Van Sant
– L’Éden, de Cheyenne Carron
– La fille du konbini, de Yūho Ishibashi
– Ginza Cosmetics, de Mikio Naruse (1951)
– Good Luck, Have Fun, Don’t Die, de Gore Verbinski
– Hayat, de Zeki Demirkubuz
– Juste une illusion, de Olivier Nakache, Eric Toledano
– Morlaix, de Jaime Rosales
– La Nièvre du samedi soir, de Alexis Chevalier
– La petite graine, de Mathias Rifkiss, Colas Rifkiss
– Pulsation, de Sébastien L. Roussin
– Le réveil de la momie, de Lee Cronin
– Truly Naked, de Muriel d’Ansembourg
– Une fille en or, de Jean-Luc Gaget
Longs métrages documentaires
– Looking for Yotam, de Georges Benayoun
– The Mad Dog of Europe, de Rubika Shah
Reprises
– Topsy-Turvy, de Mike Leigh (1999)
Galerie photos
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