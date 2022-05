Cannes 2022 : Le palmarès de toutes les sections

C’est donc Ruben Östlund qui a gagné la Palme d’or du 75e Festival, sa seconde après The Square, en 2017. Avec ce film insolite et décapant, le réalisateur suédois rejoint le cercle des cinéastes doublement palmés, à savoir Francis Ford Coppola, les frères Dardenne, Shohei Imamura, Emir Kusturica et Bille August. Si la plupart des autres prix sont mérités, on est surpris de la présence de Claire Denis au palmarès, surtout eu égard aux absences de Cronenberg, Desplechin, James Gray, Cristian Mungiu, voire Albert Serra et Kirill Serebrennikov qui auraient pu être distingués au moins via leurs interprètes. Mais tel quel, le palmarès a sa cohérence, et l’on se réjouit en particulier des prix obtenus par le jeune Lukas Dhont et le vétéran Jerzy Skolimowski, Cannes ayant mis en valeur un cinéma tantôt émotionnel, tantôt cérébral, tantôt humaniste, quand il ne s’agit pas des trois à la fois.

Le jury Un Certain Regard présidé par Valeria Golino a quant à lui mis en avant de beaux films d’auteur, dont Les pires de Lise Akoka et Romane Gueret, mais a ignoré War Pony de Riley Keough et Gina Gammell, qui a cependant été honoré par le jury de la Caméra d’or présidé par Rossy De Palma. Hors compétition, des pépites ont pu également être montrées, comme le film d’ouverture Coupez ! de Michel Hazanavicius, ou Don Juan de Serge Bozon, projeté à Cannes Première.

Dans les sections parallèles, lieux de découvertes et révélations, les bonnes surprises n’ont pas manqué, dont le film ukrainien Pamfir à la Quinzaine des Réalisateurs, le premier long métrage Dalva d’Emmanuelle Nicot à la Semaine de la Critique, et le controversé 99 Moons de Jan Gassmann à l’ACID. L’édition 2022 du Festival de Cannes a donc été un bon cru et a attiré davantage de professionnels, journalistes, cinéphiles, spectateurs et badauds que lors de la précédente manifestation, en juillet 2021. Les réussites (comme le dispositif « 3 jours à Cannes » pour les 18-28 ans) ont largement fait oublier les quelques failles, dont un système de réservation en ligne défectueux les premiers jours et plus ou moins aléatoire par la suite.

Le palmarès de toutes les sections

Compétition officielle

Palme d’or

Sans filtre de Ruben Östlund

Grand Prix (ex æquo)

Close de Lukas Dhont

Stars at Noon de Claire Denis

Prix de la mise en scène

Park Chan-wook pour Decision to Leave

Prix d’interprétation masculine

Song Kang-ho dans Les bonnes étoiles de Hirokazu Kore-eda

Prix d’interprétation féminine

Zar Amir Ebrahimi dans Les nuits de Mashhad d’ Ali Abbasi

Prix du scénario

Tarik Saleh pour Boy from Heaven

Prix du Jury (ex æquo)

EO de Jerzy Skolimowski

Les huit montagnes de Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch

Prix du 75e anniversaire

Tori et Lokita de Jean-Pierre et Luc Dardenne

Courts métrages

Palme d’or

The Water Murmurs de Jianying Chen

Mention spéciale

Lori d’Abinash Bikram Shah

Caméra d’or

Caméra d’or

War Pony de Riley Keough, Gina Gammell

Mention spéciale

Plan 75 de Chie Hayakawa

Un Certain Regard

Prix Un Certain Regard

Les pires de Lise Akoka, Romane Gueret

Prix du Jury

Joyland de Saim Sadiq

Prix de la mise en scène

Alexandru Belc pour Metronom

Prix de la meilleure performance

Vicky Krieps dans Corsage de Marie Kreutzer

Adam Bessa dans Harka de Lofty Nathan

Prix du meilleur scénario

Mediterranean Fever de Maha Jaj

Coup de cœur du Jury

Rodéo de Lola Quivoron

Cinef

Premier Prix

Il barbiere complottista de Valerio Ferrara - Centro Sperimentale di Cinematografia

Deuxième Prix

Somewhere de Li Jiahe - Hebei University of Science and Technology School of Film and Television

Troisième Prix ex æquo

Glorious Revolution de Masha Novikova - London Film School

Les humains sont cons quand ils s’empilent de Laurène Fernandez - La CinéFabrique

Prix CST

Prix CST de l’artiste-technicien

Andréas Frank, Bent Holm, Jacob Ilgner, Jonas Rudel pour Sans filtre de Ruben Östlund

Prix CST de la jeune technicienne de cinéma

Marion Burger, chef décoratrice d’Un petit frère de Léonor Serraille

Quinzaine des Réalisateurs

Prix SACD

La montagne de Thomas Salvador, scénario coécrit avec Naila Guiguet

Label Europa Cinemas

Un beau matin de Mia Hansen-Løve

Carrosse d’or

Kelly Reichardt

Semaine de la Critique

Grand Prix de la Semaine de la Critique

La Jauría d’Andrés Ramírez Pulido

Prix French Touch du Jury

Aftersun de Charlotte Wells

Prix Fondation Louis Roederer de la Révélation

Zelda Samson pour Dalva d’Emmanuelle Nicot

Prix Découverte Leitz Cine du court métrage

Ice Merchants João Gonzalez

Prix SACD

Andrés Ramírez Pulido – auteur et réalisateur de La Jauría

Prix de la Fondation Gan à la Diffusion

Urban Distribution, distributeur français de The Woodcutter Story de Mikko Myllylahti

Prix Canal+ du court métrage

Sur le trône de Xerxès d’Evi Kalogiropoulou

Œil d’or

Prix du meilleur documentaire

All That Breathes de Shaunak Sen

Mention spéciale

Mariupolis 2 de Mantas Kvedaravicius, Hanna Bilobrova

Prix FIPRESCI

Compétition officielle

Leila et ses frères de Saeed Roustayi

Un Certain Regard

Le Bleu du caftan de Maryam Touzani

Semaine de la Critique

Dalva d’Emmanuelle Nicot

Les Prix Cinéma France Culture

Prix France culture Cinéma Consécration

Sergeï Loznitsa

Prix France Culture Cinéma des étudiants

Audrey Diwan

Coup de cœur des jeunes ACID-France Culture

Abdallah Al-Khati

Autres prix

Palme d’or d’honneur

Forest Whitaker

Tom Cruise

Prix œcuménique

Les bonnes étoiles de de Hirokazu Kore-eda

Prix CinÉduc

décerné dimanche 29 avril

Prix des Cinémas Arts et Essai

Sans filtre de Ruben Östlund

Mention : EO de Jerzy Skolimowski

Prix François Chalais

Boy from Heaven de Tarik Saleh

Prix de la Citoyenneté

Leila et ses frères de Saeed Roustayi

Queer Palm

Joyland de Saim Sadiq

Hommage à Pierre Angénieux

Darius Khondji (A.F.C., A.S.C.)

Encouragements Spécial Angénieux

Evelin van Rei (Pays-Bas)

VeeR Future Award de la Meilleure expérience interactive

Glimpse de Michael O’Connor et Benjamin Cleary

Palm Dog

Beast dans War Pony de Riley Keough et Gina Gammell