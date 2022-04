Cannes 2022 : Valeria Golino et le Jury Un Certain Regard

Valeria Golino © Chieregato - Édgar Ramírez © John Russo - Debra Granik © Johan Bergmark - Benjamin Biolay © Mathieu César - Joanna Kulig © Marcin Kempski

News : Vingt longs métrages dont huit premiers films ont été sélectionnés dans la section Un Certain Regard qui a pour vocation de mettre en lumière des œuvres de jeunes cinéastes ou des propositions originales de réalisateurs confirmés, dans le cadre de la sélection officielle du Festival de Cannes.

Valeria Golino débute au cinéma en 1983 et obtient la Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine au Festival de Venise 1986 pour Storia d’amore, de Francesco Maselli. Elle devient alors une jeune actrice recherchée dans les années 80 en Europe, mais aussi à Hollywood, souvent par le biais de coproductions. En 1988, elle est l’une des Trois sœurs de Margarethe von Trotta, et incarne la fiancée de Tom Cruise dans Rain Man de Barry Levinson. Éclectique dans ses choix, elle se retrouve aux castings des Lunettes d’or (1987) de Giuliano Montaldo et des Eaux printanières (1989) de Jerzy Skolimowski, tout en étant la partenaire de Paul Reubens dans Big Top Pee-Wee (1988) de Randal Kleiser. Dans les années 90, Valeria Golino est à l’affiche d’une vingtaine de films. Elle incarne Jeanne de Luynes dans La putain du roi (1990) d’Axel Corti, est dirigée par Sean Penn dans The Indian Runner (1991), et trouve des seconds rôles honorables avec Los Angeles 2013 (1996) de John Carpenter ou Le dernier harem (1999) de Ferzan Ozpetek. La décennie suivante est celle de la quarantaine pour l’actrice dont le jeu se bonifie avec les années. Elle est admirable dans le néoréaliste Respiro d’Emanuele Crialese (Semaine de la Critique 2002), tout en continuant à tourner à l’étranger, et notamment en France, dans 36, quai des Orfèvres (2004) d’Olivier Marchal ou Actrices (2007) de Valeria Bruni Tedeschi. Valeria Golino se lance ensuite dans la réalisation et signe Miele (2013) et Euforia (2018), deux beaux longs métrages présentés à la section Un Certain Regard du Festival de Cannes. En tant qu’actrice, elle continue à alterner premiers et seconds rôles, femme au foyer frustrée dans Les opportunistes (2014) de Paolo Virzì, comtesse dans Portrait d’une jeune fille en feu (2019) de Céline Sciamma, ou épouse de Yánis Varoufákis dans Adults in the Room (2019) de Costa-Gavras. Cette actrice attachante est à nouveau primée à Venise avec Par amour (2015) de Giuseppe M. Gaundino. Elle a également tourné avec Lina Wertmüller, John Frankenheimer, Francesca Comencini, Gabriele Salvatores, Benoit Jacquot…

Actrice et chanteuse polonaise, Joanna Kulig est surtout connue pour son interprétation dans Cold War de Pawel Pawlikowski (Prix de la mise en scène à Cannes 2018), qui lui vaudra le Prix du cinéma européen de la meilleure actrice.

Acteur vénézuélien, Édgar Ramírez a été révélé par Carlos d’Olivier Assayas (séance spéciale Cannes 2010 et César du meilleur espoir masculin). Il a aussi été dirigé par Kathryn Bigelow, Ridley Scott et Pablo Trapero.

Réalisatrice américaine, Debra Granik a signé deux films indépendants remarqués, à savoir Winter’s Bone (2010) et Leave No Trace (Quinzaine des Réalisateurs 2018).

Auteur-compositeur-interprète et acteur, Benjamin Biolay a été dirigé par plusieurs cinéastes dont Agnès Jaoui, Joann Sfar, Tonie Marshall, Emmanuel Finkiel, Bruno Dumont et Marc Fitoussi.