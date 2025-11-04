Semaine du 5 novembre 2025 : les sorties en salle

Deux procureurs de Sergei Loznitsa est un véritable choc, tandis que Patrice Chéreau et Sacha Guitry ont droit à des rétrospectives respectivement proposées par Malavida et Les Acacias.

News : Les nouveautés de la semaine du 5 novembre 2025 sont :

Longs métrages de fiction

© Pyramide Distribution

– La Bohême, de Franco Zeffirelli (2003)

– Les braises, de Thomas Kruithof

– The Cord of Life, de Sixue Qiao

– Deux procureurs, de Sergei Loznitsa

– La fille mal gardée de Frederick Ashton (1960)

– Grafted, de Sasha Rainbow

– L’inconnu de la Grande Arche, de Stéphane Demoustier

– Lady Yakuza - La pivoine rouge, de Kōsaku Yamashita (1968)

– Predator : Badlands, de Dan Trachtenberg

– T’as pas changé, de Jérôme Commandeur

– La vague, de Sebastián Lelio

Longs métrages documentaires

– Baroudeurs du Christ, de Damien Boyer

– La cinquième plan de La Jetée, de Dominique Cabrera

– France, une histoire d’amour, de Yann Arthus-Bertrand, Michael Pitiot

– G-Dragon 2025 World Toür Übermensch, de G-Dragon (sortie : 6 novembre)

– Michel rencontre Sardou, de Richard Melloul

– Nuit obscure - "Ain’t I a child ?", de Sylvain George

– Nuit obscure - Au revoir ici, n’importe où, de Sylvain George

– Nuit obscure - Feuillets sauvages (Les brûlants, les obstinés), de Sylvain George

– Semer et récolter, de Éric Le Roch

Longs métrages d’animation

– Duel à Monte-Carlo del Norte, de Bill Plympton

– Le roi des rois, de Seong-ho Jang

Reprises

– Ceux qui m’aiment prendront le train, de Patrice Chéreau (1998)

– Deburau, de Sacha Guitry

– Désiré, de Sacha Guitry (1937)

– Gabrielle, de Patrice Chéreau (2004)

– L’homme blessé, de Patrice Chéreau (1983)

– Hôtel de France, de Patrice Chéreau (1987)

– Judith Therpauve, de Patrice Chéreau (1978)

– Si Versailles m’était conté..., de Sacha Guitry (1954)

– Le solitaire, de Michael Mann (1981)