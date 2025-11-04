Semaine du 5 novembre 2025 : les sorties en salle

Le 4 novembre 2025
Deux procureurs de Sergei Loznitsa est un véritable choc, tandis que Patrice Chéreau et Sacha Guitry ont droit à des rétrospectives respectivement proposées par Malavida et Les Acacias.
News : Les nouveautés de la semaine du 5 novembre 2025 sont :
Longs métrages de fiction
– La Bohême, de Franco Zeffirelli (2003)
– Les braises, de Thomas Kruithof
– The Cord of Life, de Sixue Qiao
– Deux procureurs, de Sergei Loznitsa
– La fille mal gardée de Frederick Ashton (1960)
– Grafted, de Sasha Rainbow
– L’inconnu de la Grande Arche, de Stéphane Demoustier
– Lady Yakuza - La pivoine rouge, de Kōsaku Yamashita (1968)
– Predator : Badlands, de Dan Trachtenberg
– T’as pas changé, de Jérôme Commandeur
– La vague, de Sebastián Lelio
Longs métrages documentaires
– Baroudeurs du Christ, de Damien Boyer
– La cinquième plan de La Jetée, de Dominique Cabrera
– France, une histoire d’amour, de Yann Arthus-Bertrand, Michael Pitiot
– G-Dragon 2025 World Toür Übermensch, de G-Dragon (sortie : 6 novembre)
– Michel rencontre Sardou, de Richard Melloul
– Nuit obscure - "Ain’t I a child ?", de Sylvain George
– Nuit obscure - Au revoir ici, n’importe où, de Sylvain George
– Nuit obscure - Feuillets sauvages (Les brûlants, les obstinés), de Sylvain George
– Semer et récolter, de Éric Le Roch
Longs métrages d’animation
– Duel à Monte-Carlo del Norte, de Bill Plympton
– Le roi des rois, de Seong-ho Jang
Reprises
– Ceux qui m’aiment prendront le train, de Patrice Chéreau (1998)
– Deburau, de Sacha Guitry
– Désiré, de Sacha Guitry (1937)
– Gabrielle, de Patrice Chéreau (2004)
– L’homme blessé, de Patrice Chéreau (1983)
– Hôtel de France, de Patrice Chéreau (1987)
– Judith Therpauve, de Patrice Chéreau (1978)
– Si Versailles m’était conté..., de Sacha Guitry (1954)
– Le solitaire, de Michael Mann (1981)
