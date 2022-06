Festival de La Rochelle 2022 : la programmation

News : Le Festival La Rochelle Cinéma (Fema), créé en 1973, se veut une grande fête du cinéma, marquant le début de l’été. Des films d’hier et d’aujourd’hui, venus du monde entier, y sont présentés. Sophie Mirouze et Arnaud Dumatin en sont les délégués généraux. Voici la liste des principaux films programmés.

L’hommage de la 50e édition : Alain Delon (France)

© studiocanal

• Christine, de Pierre Gaspard-Huit (1958)

• Le Chemin des écoliers, de Michel Boisrond (1959)

• Plein soleil, de René Clément (1960)

• Rocco et ses frères, de Luchino Visconti (1960)

• Quelle joie de vivre !, de René Clément (1961)

• L’Éclipse, de Michelangelo Antonioni (1962)

• Mélodie en sous-sol, de Henri Verneuil (1963)

• Le Guépard, de Luchino Visconti (1963)

• Le Samouraï, de Jean-Pierre Melville (1967)

• La Piscine, de Jacques Deray (1968)

• Le Clan des Siciliens, de Henri Verneuil (1969)

• Borsalino, de Jacques Deray (1970)

• Le Cercle rouge, de Jean-Pierre Melville (1970)

• La Veuve Couderc, de Pierre Granier-Deferre (1971)

• Le Professeur, de Valerio Zurlini (1972)

• Un Flic, de Jean-Pierre Melville (1972)

• Deux Hommes dans la ville, de José Giovanni (1973)

• Flic Story, de Jacques Deray (1975)

• Monsieur Klein, de Joseph Losey (1976)

• Notre Histoire, de Bertrand Blier (1984)

• Nouvelle Vague, de Jean-Luc Godard (1990)

Hommage : Joanna Hogg (Grande-Bretagne)

• Unrelated (2007)

• Archipelago (2010)

• Exhibition (2013)

• The Souvernir - Part I (2019)

• The Souvernir - Part II (2020)

Hommage : Jonás Trueba (Espagne)

• Todas las Canciones hablan de mi (2010)

• Los Ilusos (2013)

• Los Exiliados Románticos (2015)

• La Reconquista (2016)

• Eva en août (2019)

• Qui à part nous (2021)

• Venez voir (2022)

Rétrospective : Audrey Hepburn (États-Unis)

• Vacances romaines, de William Wyler (1953)

• Sabrina , de Billy Wilder (1954)

• Drôle de frimousse, de Stanley Donen (1957)

• Diamants sur canapé, de Blake Edwards (1961)

• La Rumeur, de William Wyler (1962)

• Charade, de Stanley Donen (1963)

• My Fair Lady, de George Cukor (1964)

• Voyage à deux, de Stanley Donen (1967)

• La Rose et la flèche, de Richard Lester (1976)

Rétrospective : Pier Paolo Pasolini (Italie)

© 1962 Arco Film S.r.L 2022 © Carlotta. Tous droits réservés.

• Stendali, de Cecilia Mangini (1960)

• Accattone, de Pier Paolo Pasolini (1961)

• Mamma Roma, de Pier Paolo Pasolini (1962)

• Le Chant des marécages, de Cecilia Mangini (1962)

• La Rage Pier Paolo Pasolini, de Giovanni Guareschi (1963)

• La Ricotta, de Pier Paolo Pasolini (1963)

• Enquête sur la sexualité, de Pier Paolo Pasolini (1964)

• L’Évangile selon Saint Matthieu, de Pier Paolo Pasolini (1964)

• Repérages en Palestine pour « L’Évangile selon Saint Matthieu », de Pier Paolo Pasolini (1964)

• Des Oiseaux petits et gros, de Pier Paolo Pasolini (1966)

• La Terre vue de la lune Pier, de Paolo Pasolini (1966)

• Œdipe roi, de Pier Paolo Pasolini (1967)

• La Séquence de la fleur de papier, de Pier Paolo Pasolini (1967)

• Théorème, de Pier Paolo Pasolini (1968)

• Notes pour un film sur l’Inde, de Pier Paolo Pasolini (1968)

• Porcherie, de Pier Paolo Pasolini (1969)

• Médée, de Pier Paolo Pasolini (1969)

• Carnet de notes pour une Orestie africaine, de Pier Paolo Pasolini (1970)

• Le Décaméron, de Pier Paolo Pasolini (1971)

• Les Murs de Sanaa, de Pier Paolo Pasolini (1971)

• Les Contes de Canterbury, de Pier Paolo Pasolini (1972)

• Les Mille et une nuits, de Pier Paolo Pasolini (1974)

• Salò ou les 120 journées de Sodome, de Pier Paolo Pasolini (1975)

• Pasolini, Mort d’un poète, de Marco Tullio Giordana (1995)

• Essere morti o essere vivi è la stessa cosa, de Gianluigi Toccafondo (2000)

• Pasolini, de Abel Ferrara (2014)

• 2 Pasolini, de Andrei Ujica (2021)

Rétrospective : Binka Zhelyazkova (Bulgarie)

• La Vie s’écoule silencieusement, de Binka Zhelyazkova, Hristo Ganev (1957)

• Nous étions jeunes (1961)

• Le Ballon (1967)

• La Piscine (1977)

• Binka : To Tell A Story About Silence, de Elka Nikolova (2006)

Découverte : le nouveau cinéma ukrainien

• Atlantis, de Valentyn Vasyanovych (2019)

• Stop-Zemlia, de Kateryna Gornostai (2021)

• Inner Wars, de Masha Kondakova (2021)

• Klondike, de Maryna Er Gorbach (2022)

• Pamfir, de Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk (2022)

• Butterfly Vision, de Maksym Nakonechnyi (2022)

Leçon de musique : Ennio Morricone (Italie)

• Ennio, de Giuseppe Tornatore (2021)

Leçon de montage : Yann Dedet (France)

• Les Gants blancs, de Louise Traon (2014)

• Renato Berta, Face caméra, de Paul Lacoste (2022)

Ciné-concert Jacques Cambra

• Paris qui dort, de René Clair (1923)

• Lisbonne, Chronique anecdotique, de José Leitão de Barros (1930)

• Maria do Mar, de José Leitão de Barros (1930)

Une histoire du cinéma portugais

• Lisbonne, Chronique anecdotique, de José Leitão de Barros (1930)

• Maria do Mar, de José Leitão de Barros (1930)

• A Canção de Lisboa, de Chianca de Garcia, José Cottinelli Telmo (1933)

• Aniki-Bobó, de Manoel de Oliveira (1942)

• La Pêche au thon, de António Campos (1961)

• Les Vertes Années, de Paulo Rocha (1963)

• Une Abeille sous la pluie, de Fernando Lopes (1971)

• Trás-os-Montes, de António Reis, Margarida Cordeiro (1976)

• Le Mouvement des choses, de Manuela Serra (1985)

• Le Sang, de Pedro Costa (1989)

• Souvenirs de la maison jaune, de João César Monteiro (1989)

• Douro, Travail fluvial, de Manoel de Oliveira (1994)

• Os Mutantes, de Teresa Villaverde (1998)

• Capitaines d’Avril, de Maria de Medeiros (2000)

• Fragile comme le monde, de Rita Azevedo Gomes (2001)

• Porto de mon enfance, de Manoel de Oliveira (2001)

• Le Rivage des murmures, de Margarida Cardoso (2004)

• L’Étrange affaire Angelica, de Manoel de Oliveira (2010)

• Tabou, de Miguel Gomes (2011)

• Le Chant d’une île, de Joaquim Pinto, Nuno Leonel (2015)

• L’Ornithologue, de João Pedro Rodrigues (2015)

• John From, de João Nicolau (2016)

• A Metamorfose dos pássaros, de Catarina Vasconcelos (2020)

• No Táxi do, de Jack Susana Nobre (2021)

• Alma Viva, de Cristèle Alves Meira (2022)

• Feu follet, de João Pedro Rodrigues (2022)

Une journée avec Brad Pitt (États-Unis)

• Seven, de David Fincher (1995)

• Fight Club, de David Fincher (1999)

• L’Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, de Andrew Dominik (2007)

• Le Stratège, de Bennett Miller (2011)

• Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino (2019)

Cinéma d’animation : Andrey Koulev (Bulgarie)

• Programme Andrey Koulev (2012)

• The Piano Player, de Assia Kovanova, Andrey Koulev (2012)

• Love With Occasional Showers, de Assia Kovanova, Andrey Koulev (2016)

• Fishes, Swimmers, Boats, de Andrey Koulev, Dmitry Geller (2017)

• Santiago (2021)

Cinéma d’animation : Jiří Brdečka (République tchèque)

• L’Amour et le dirigeable, de Jiří Brdečka (1948)

• Programme Jiří Brdečka (1948)

• My Darling Clementine, de Jiří Brdečka (1959)

• La Poule mal dessinée, de Jiří Brdečka (1963)

• Plaisir d’amour, de Jiří Brdečka (1966)

• Pourquoi souriez-vous, Mona Lisa ?, de Jiří Brdečka (1966)

• Vengeance, de Jiří Brdečka (1968)

• La Force du destin, de Jiří Brdečka (1969)

• Comment faire de l’humour, de Jiří Brdečka (1970)

Cinéma d’animation : longs métrages en avant-première

• Bonjour le monde ! Anne-Lise Koehler, Éric Serre (2019)

• Les Démons d’argile, de Nuno Beato (2022)

• Le Petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?, de Amandine Fredon, Benjamin Massoubre (2022)

Ici et ailleurs

© Carole Bethuel / 2022 FOZ. Tous droits réservés.

• Memories from the Eastern Front, de Radu Jude, Adrian Cioflâncă (2022)

• La Montagne, de Thomas Salvador (2022)

• Nicolas Philibert, Hasard et nécessité, de Jean-Louis Comolli (2019)

• Nos Soleils, de Carla Simón (2022)

• La Nuit du 12, de Dominik Moll (2022)

• L’Ombre de Goya par Jean-Claude Carrière, de José Luis López Linares (2022)

• Pacifiction - Tourments sur les îles, de Albert Serra (2022)

• Peter von Kant, de François Ozon (2022)

• Les Pires, de Lise Akoka, de Romane Gueret (2022)

• Plus que jamais, de Emily Atef (2022)

• Le Poireau perpétuel, de Zoé Chantre (2021)

• R.M.N., de Cristian Mungiu (2022)

• Rimini, de Ulrich Seidl (2022)

• Sans filtre, de Ruben Östlund (2022)

• Tout le monde aime Jeanne, de Céline Devaux (2022)

• Un beau Matin, de Mia Hansen-Løve (2022)

• Un Été comme ça, de Denis Côté (2022)

• Unrest, de Cyril Schäublin (2022)

Films restaurés et réédités

• Rebecca, de Alfred Hitchcock (1940)

• L’Enfant aveugle, de Johan van der Keuken (1964)

• Viva Maria !, de Louis Malle (1965)

• Herman Slobbe – L’Enfant aveugle II, de Johan van der Keuken (1966)

• La Poupée, de Wojciech J. Has (1968)

• La Famille Homolka, de Jaroslav Papoušek (1969)

• Ce Plaisir qu’on dit charnel, de Mike Nichols (1971)

• Les Larmes amères de Petra von Kant, de Rainer Werner Fassbinder (1972)

• Duvidha, de Mani Kaul (1973)

• Coup de tête, de Jean-Jacques Annaud (1979)

• Les Années de plomb, de Margarethe von Trotta (1981)

• Sac de nœuds, de Josiane Balasko (1984)

• L’Âme sœur, de Fredi M. Murer (1985)

• C’est arrivé près de chez vous, de Rémy Belvaux, André Bonzel, Benoît Poelvoorde (1992)

• Libera me, de Alain Cavalier (1993)

• Un jour sans fin, de Harold Ramis (1993)

• La Leçon de piano, de Jane Campion (1993)

• Le Franc, de Djibril Diop Mambéty (1994)

• Les Apprentis, de Pierre Salvadori (1995)

• La Petite vendeuse de soleil, de Djibril Diop Mambéty (1999)

• All is Lost, de J.C. Chandor (2013)

• Jane Campion, La Femme cinéma, de Julie Bertuccelli (2022)

• Patrick Dewaere, mon héros, de Alexandre Moix (2022)