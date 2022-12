Bilan 2022 : Le top 10 de la rédaction cinéma

News : Le top 10 cinéma de la rédaction d’AVoir-ALire est le suivant :

1) As bestas (Rodrigo Sorogoyen)

© Le Pacte

2) (ex æquo) Avatar : La voie de l’eau (James Cameron)

© The Walt Disney Company France

Sans filtre (Ruben Östlund)

© Bac Films

4) Armageddon Time (James Gray)

© Universal Pictures France

5) La Conspiration du Caire (Tarik Saleh)

© Memento Distribution

6) Close (Lukas Dhont)

© Diaphana Distribution

7) Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson)

© Universal Pictures France

8) Pacifiction - Tourment sur les îles (Albert Serra)

© Les Films du Losange

9) Les Passagers de la nuit (Mikhaël Hers)

© Pyramide Distribution

10 (ex æquo) Contes du hasard et autres fantaisies (Ryūsuke Hamaguchi)

© Diaphana Distribution

The Northman (Robert Eggers) (sortie : 21 décembre 2021)

© Universal Pictures France

Top Gun : Maverick (Joseph Kosinski)

© Paramount Pictures France

Le top 10 de Thomas Bonicel

1) Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson)

2) The Northman (Robert Eggers) (sortie : 21 décembre 2021)

3) Avatar : La voie de l’eau (James Cameron)

4) Abuela (Paco Plaza)

5) Utama : La terre oubliée (Alejandro Loayza Grisi)

6) Elvis (Baz Luhrmann)

7) Athena (Romain Gavras)

8) Moonage Daydream (Brett Morgen)

9) Top Gun : Maverick (Joseph Kosinski)

10) Vortex (Gaspar Noé)

Le top 10 de Laurent Cambon

1) As bestas (Rodrigo Sorogoyen)

2) Sans filtre (Ruben Östlund)

3) Armageddon Time (James Gray)

4) Bruno Reidal, confession d’un meurtrier (Vincent Le Port)

5) Les Passagers de la nuit (Mikhaël Hers)

6) La Conspiration du Caire (Tarik Saleh)

7) Leila et ses frères (Saaed Roustayi)

8) L’Innocent (Louis Garrel)

9) Saint Omer (Alice Diop)

10) (ex æquo) The Batman (Matt Reeves)

En corps (Cédric Klapisch)

Le top 10 de Gérard Crespo

1) Sans filtre (Ruben Östlund)

2) Close (Lukas Dhont)

3) Le Lycéen (Christophe Honoré)

4) Armageddon Time (James Gray)

5) Feu follet (João Pedro Rodrigues)

6) Peter von Kant (François Ozon)

7) Revoir Paris (Alice Winocour)

8) Sundown (Michel Franco)

9) As bestas (Rodrigo Sorogoyen)

10) (ex æquo) The Batman (Matt Reeves)

Godland (Hlynur Pálmason)

Un autre monde (Stéphane Brizé)

Le top 10 d’Éric Françonnet

1) Les Enfants des autres (Rebecca Zlotowski)

2) As bestas (Rodrigo Sorogoyen)

3) The Northman (Robert Eggers) (sortie : 21 décembre 2021)

4) Ouistreham (Emmanuel Carrère)

5) Top Gun : Maverick (Joseph Kosinski)

6) Les Passagers de la nuit (Mikhaël Hers)

7) Revoir Paris (Alice Winocour)

8) Simone, le voyage du siècle (Olivier Dahan)

9) Novembre (Cédric Jimenez)

10) Kompromat (Jérôme Salle)

Le top 10 de Jérémy Gallet

1) Pacifiction - Tourment sur les îles (Albert Serra)

2) Contes du hasard et autres fantaisies (Ryūsuke Hamaguchi)

3) X (Ti West)

4) EO (Jerzy Skolimowski)

5) Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson)

6) As bestas (Rodrigo Sorogoyen)

7) Les Mystères de Barcelone (Lluis Danès)

8) Le Lycéen (Christophe Honoré)

9) Ouistreham (Emmanuel Carrère)

10) Peter von Kant (François Ozon)

Le top 10 de Claudine Levanneur

1) En corps (Cédric Klapisch)

2) Les Nuits de Mashhad (Ali Abbasi)

3) Les Passagers de la nuit (Mikhaël Hers)

4) La Conspiration du Caire (Tarik Saleh)

5) Novembre (Cédric Jimenez)

6) Robuste (Constance Meyer)

7) La nuit du 12 (Dominik Moll)

8) De l’autre côté du ciel (Yusuke Hirota)

9) Un autre monde (Stéphane Brizé)

10) Le sixième enfant (Léopold Legrand)

Le top 10 de Virginie Morisson

1) Avatar : La voie de l’eau (James Cameron)

2) Sans filtre (Ruben Östlund)

3) La Dégustation (Ivan Calbérac)

4) Décision to Leave (Park Chan-wook)

5) The Batman (Matt Reeves)

6) Les Leçons persanes (Vadim Perelman)

7) L’Innocent (Louis Garrel)

8) Leila et ses frères (Saaed Roustayi)

9) La Conspiration du Caire (Tarik Saleh)

10) Top Gun : Maverick (Joseph Kosinski)

Le top 10 de Marc Poquet

1) Pacifiction - Tourment sur les îles (Albert Serra)

2) Top Gun : Maverick (Joseph Kosinski)

3) Bowling Saturne (Patricia Mazuy)

4) Moonage Daydream (Brett Morgen)

5) Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson)

6) Falcon Lake (Charlotte Le Bon)

7) The Batman (Matt Reeves)

8) Rodéo (Lola Quivoron)

9) Chronique d’une liaison passagère (Emmanuel Mouret)

10) Fumer fait tousser (Quentin Dupieux)

Le top 10 de Fabrice Prieur

1) La Conspiration du Caire (Tarik Saleh)

2) As bestas (Rodrigo Sorogoyen)

3) Contes du hasard et autres fantaisies (Ryūsuke Hamaguchi)

4) Close (Lukas Dhont)

5) Un beau matin (Mia Hansen-Løve)

6) EO (Jerzy Skolimowski)

7) Un autre monde (Stéphane Brizé)

8) Novembre (Cédric Jimenez)

9) Une jeune fille qui va bien (Sandrine Kiberlain)

10) Ouistreham (Emmanuel Carrère)

Le top 10 de Julien Rocher

1) Avatar : La voie de l’eau (James Cameron)

2) Spencer (Pablo Larraín)

3) Armageddon Time (James Gray)

4) Close (Lukas Dhont)

5) Falcon Lake (Charlotte Le Bon)

6) Décision to Leave (Park Chan-wook)

7) She Said (Maria Schrader)

8) As bestas (Rodrigo Sorogoyen)

9) Top Gun : Maverick (Joseph Kosinski)

10) Revoir Paris (Alice Winocour)

La coproduction franco-espagnole As bestas de Rodrigo Sorogoyen termine largement en tête de notre top 10 : un film ambitieux, au carrefour des films d’auteur et d’un cinéma grand public, bien accueilli par la critique internationale et succès en salle. Les autres œuvres de ce classement reflètent l’éclectisme et l’ouverture d’esprit de notre rédaction, qui plébiscite des blockbusters de qualité comme Avatar : La voie de l’eau ou Top Gun : Maverick, tout en défendant un cinéma exigeant provenant de pays divers comme la Suède (Sans filtre), la Belgique (Close) ou le Japon (Contes du hasard et autres fantaisies). Car AVoir-ALire a toujours défendu (et défendra) les films de tous les genres et de toutes les cinématographies, au-delà des préjugés esthétiques et des modes. Le cinéma français n’est pas absent de ce bilan : outre les coproductions comme Pacifiction, on se réjouira de la présence des Passagers de la nuit à la neuvième place. Et c’est justement la vitalité de notre cinéma qui se confirme avec le choix détaillé de nos rédacteurs, qui contredit la vision pessimiste de certains : on a ainsi apprécié des films aussi divers que Athena (unique production Netflix mentionnée), Vortex, l’innocent, Saint Omer, Peter van Kant, Revoir Paris, Un autre monde, Les enfants des autres, Ouistreham, Novembre, Robuste, Le sixième enfant, Bowling for Saturne, Falcon Lake, Rodéo, Chronique d’une liaison passagère, Fumer fait tousser, La nuit du 12, Un beau matin, Encore ou Une jeune fille qui va bien. Quel autre pays au monde peut revendiquer une telle qualité dans la diversité ? En même temps, nous ne pouvons qu’applaudir de nombreux films internationaux, qu’ils soient réalisés par des cinéastes américains (Armageddon Time, Licorice Pizza), égyptiens (La conspiration du Caire), espagnols (Pacifiction), iraniens (Leila et ses frères), mexicains (Sundown), portugais (Feu follet), sud-coréens (Decision to Leave) ou polonais (EO). Et comment ne pas louer la persistance de certains genres inhérents au septième art, comme le cinéma d’animation (De l’autre côté du ciel), le documentaire (Moonage Daydream), ou le film d’horreur (X) ? Curieuse année 2022, qui aura connu une qualité de films exceptionnelle, corrélée à une chute de la fréquentation des salles, et ce dans un contexte de guerre en Europe, de retour de l’inflation, d’incertitude sanitaire et de concurrence des plateformes. Mais restons optimistes : la créativité des réalisateurs laisse espérer une longue vie au cinéma en salle, n’en déplaise à ceux qui prophétisent depuis des décennies la mort du cinéma.