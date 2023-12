Bilan 2023 : Le top 10 de la rédaction cinéma

News : Deux désormais vétérans du cinéma américain sont classés dans le top 10 annuel de notre rédaction. À la première place, on trouve Steven Spielberg qui a livré l’une de ses œuvres les plus personnelles avec The Fabelmans, hommage au cinéma, chronique familiale et récit d’initiation que beaucoup ont jugé poignant, et qui révèle que le réalisateur a atteint la plénitude de son art. Martin Scorsese s’offre quant à lui une belle troisième place avec Killers of the Flower Moon, œuvre glaçante et virtuose, sorte de quintessence de son cinéma, tout en questionnant sur des zones d’ombre de l’Histoire des États-Unis. D’une autre génération mais tout aussi doué à notre sens, Christopher Nolan a quitté la science-fiction pour offrir un modèle de biopic avec Oppenheimer, captivant et élégant, et réflexion passionnante sur la manipulation politique. Notons la présence de quatre cinéastes français dans ce classement. Justine Triet (avec Anatomie d’une chute, Palme d’or à Cannes) et Cédric Kahn (Le procès Goldman) ont donné le meilleur d’eux-mêmes tout en proposant de nouvelles perspectives pour le cinéma judiciaire, quand Catherine Breillat retrouve l’inspiration avec le très chabrolien L’été dernier, sans doute ce qu’elle a fait de mieux au cinéma. Quant à l’outsider Mona Achache, elle entre dans la cour des grands avec Little Girl Blue, documentaire autobiographique distancé qui aurait mérité une plus large audience. Ce top 10 2023 accorde aussi leur place à deux réalisateurs européens majeurs. Le Finlandais Aki Kaurismäki a enchanté la Croisette avec Les feuilles mortes, portrait caustique de deux désœuvrés, tandis que l’Italien Marco Bellocchio nous a ravis avec l’opératique L’enlèvement, qui révèle que l’âge avancé d’un artiste n’est pas un obstacle à sa créativité. Enfin, la Coréenne July Jung est également présente dans ce top 10 avec le vertigineux About Kim Sohee, terrifiante radioscopie d’une société en perte de repères.

Notre rédaction a par ailleurs apprécié de nombreuses autres œuvres remarquables en cette année 2023, provenant de cinématographies diverses : la Turquie (Burning Days d’Emin Alper), la Tunisie (Le bleu du caftan de Maryam Touzani), le Royaume-Uni (Empire of Light de Sam Mendes), l’Irlande (The Quiet Girl de Colm Bairéad), l’Espagne (Fermer les yeux de Víctor Erice), le Vietnam (L’arbre aux papillons d’or de Pham Thiên Ân), le Japon (L’innocence de Hirokazu Kore-eda), l’Allemagne (La conférence de Matti Geschonneck), La Chine (Un hiver à Yanji), etc. Du film d’animation (Le garçon et le héron de Hayao Miyazaki) au documentaire (Notre corps de Claire Simon), du blockbuster (Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1 de Christopher McQuarrie) au petit film d’auteur (Le ravissement d’Iris Kaltenbäck), la diversité des genres, l’ouverture au-delà des chapelles, la curiosité et la défense du cinéma diffusé en salles caractérisent notre ligne éditoriale.

Le top 10 cinéma 2023 de la rédaction d’AVoir ALire

1) The Fabelmans (Steven Spielberg)

© Universal Pictures International France

2) Anatomie d’une chute (Justine Triet)

© Le Pacte

3) Killers of the Flower Moon (Martin Scorsese)

© Paramount Pictures France

4) Les Feuilles mortes (Aki Kaurismäki)

© Diaphana Distribution

5) Oppenheimer (Christopher Nolan)

© Universal Pictures International France

6) L’Enlèvement (Marco Bellocchio)

© Ad Vitam

7) L’Été dernier (Catherine Breillat)

© Pyramide Distribution

8) About Kim Sohee (July Jung)

© Arizona Distribution

9) Little Girl Blue (Mona Achache)

© Tandem

10) Le Procès Goldman (Cédric Kahn)

© Ad Vitam

Le top 10 de Robin Berthelot

1) The Fabelmans (Steven Spielberg)

2) Les Feuilles mortes (Aki Kaurismäki)

3) Un petit frère (Léonor Serraille)

4) Fermer les yeux (Víctor Erice)

5) Burning Days (Emin Alper)

6) Killers of the Flower Moon (Martin Scorsese)

7) Oppenheimer (Christopher Nolan)

8) Les Herbes sèches (Nuri Bilge Ceylan)

9) Anatomie d’une chute (Justine Triet)

10 (ex æquo) John Wick : Chapitre 4 (Chad Stahelski)

Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1 (Christopher McQuarrie)

Le top 10 de Thomas Bonicel

1) Oppenheimer (Christopher Nolan)

2) Babylon (Damien Chazelle)

3) The Fabelmans (Steven Spielberg)

4) The Whale (Darren Aronofsky)

5) La Passion de Dodin Bouffant (Trần Anh Hùng)

6) Anatomie d’une chute (Justine Triet)

7) Spider-Man : Across the Spider-Verse (Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin Thompson)

8) Le Règne animal (Thomas Cailley)

9) Tinnitus (Gregório Graziosi)

10) Aftersun (Charlotte Wells)

Le top 10 de Laurent Cambon

1) Anatomie d’une chute (Justine Triet)

2) Little Girl Blue (Mona Achache)

3) Le Procès Goldman (Cédric Kahn)

4) Le Règne animal (Thomas Cailley)

5) The Son (Florian Zeller)

6) Notre corps (Claire Simon)

7) Killers of the Flower Moon (Martin Scorsese)

8) L’Été dernier (Catherine Breillat)

9) Tár (Todd Field)

10) The Fabelmans (Steven Spielberg)

Le top 10 de Gérard Crespo

1) Burning Days (Emin Alper)

2) Il Boemo (Petr Václav)

3) L’Enlèvement (Marco Bellocchio)

4) Les Feuilles mortes (Aki Kaurismäki)

5) Oppenheimer (Christopher Nolan)

6) L’Été dernier (Catherine Breillat)

7) Le Bleu du caftan (Maryam Touzani)

8) About Kim Sohee (July Jung)

9) L’Innocence (Hirokazu Kore-eda)

10) Le Capitaine Volkonogov s’est échappé (Natalya Merkulova, Aleksey Chupov)

Le top 10 de Jean-Baptiste Doulcet

1) Tár (Todd Field)

2) Killers of the Flower Moon (Martin Scorsese)

3) Les Feuilles mortes (Aki Kaurismäki)

4) L’Arbre aux papillons d’or (Pham Thiên Ân)

5) L’Été dernier (Catherine Breillat)

6) Retour à Séoul (Davy Chou)

7) The Fabelmans (Steven Spielberg)

8) L’Enlèvement (Marco Bellocchio)

9) Les Herbes sèches (Nuri Bilge Ceylan)

10) Yannick (Quentin Dupieux)

Le top 10 d’Éric Françonnet

1) The Fabelmans (Steven Spielberg)

2) Le Garçon et le héron (Hayao Miyazaki)

3) The Whale (Darren Aronofsky)

4) The Son (Florian Zeller)

5) Jeanne du Barry (Maïwenn)

6) Simple comme Sylvain (Monia Chokri)

7) Oppenheimer (Christopher Nolan)

8) Les Algues vertes (Pierre Jolivet)

9) Retour à Séoul (Davy Chou)

10) Yannick (Quentin Dupieux)

Le top 10 de Tristan Isaac

1) Hokusai (Hajime Hashimoto)

2 Limbo (Soi Cheang)

3) About Kim Sohee (July Jung)

4) Le Garçon et le héron (Hayao Miyazaki)

5) Ça tourne à Séoul (Kim Jee-woon

6) L’Innocence (Hirokazu Kore-eda)

7) Un hiver à Yanji (Anthony Chen)

8) Le Retour des hirondelles (Li Ruijun)

9) L’Arbre aux papillons d’or (Pham Thiên Ân)

10) Piro Piro (Min Sung-ah, Miyoung Baek)

Mention :

La Brigade de Shandong (Yang Feng)

Le top 10 de Claudine Levanneur

1) Le Bleu du caftan (Maryam Touzani)

2) Anatomie d’une chute (Justine Triet)

3) L’Été dernier (Catherine Breillat)

4) Goodbye Julia (Mohamed Kordofani)

5) Le Procès Goldman (Cédric Kahn)

6) Je verrai toujours vos visages (Jeanne Herry)

7) La Nuit du verre d’eau (Carlos Chahine)

8) Chien de la casse (Jean-Baptiste Durand)

9) Bernadette (Léa Domenach)

10) La Famille Asata (Ryōta Nakano)

Le top 10 de Virginie Morisson

1) Killers of the Flower Moon (Martin Scorsese)

2) The Creator (Gareth Edwards)

3) Anatomie d’une chute (Justine Triet)

4) L’Enlèvement (Marco Bellocchio)

5) Je verrai toujours vos visages (Jeanne Herry)

6) La Conférence (Matti Geschonneck)

7) Dernière nuit à Milan (Andrea Di Stefano)

8) The Fabelmans (Steven Spielberg)

9) Wish : Asha et la bonne étoile (Chris Buck, Fawn Veerasunthorn)

10) Tár (Todd Field)

Le top 10 d’Anaëlle Paccard

1) Little Girl Blue (Mona Achache)

2) El Agua (Elena López Riera)

3) Kokon (Leonie Krippendorff)

4) Alma Viva (Cristèle Alves Meira)

5) Houria (Mounia Meddour)

6) The Quiet Girl (Colm Bairéad)

7) Notre corps (Claire Simon)

8) Pulse (Aido Suni)

9) Tár (Todd Field)

10) Retour à Séoul (Davy Chou)

Le top 10 de Fabrice Prieur

1) Les Feuilles mortes (Aki Kaurismäki)

2) About Kim Sohee (July Jung)

3) Killers of the Flower Moon (Martin Scorsese)

4) Fifi (Jeanne Aslan, Paul Saintillan)

5) The Quiet Girl (Colm Bairéad)

6) Le Procès Goldman (Cédric Kahn)

7) Empire of Light (Sam Mendes)

8) Love Life (Kōji Fukada)

9) Past Lives : Nos vies d’avant (Celine Song)

10 Oppenheimer (Christopher Nolan)

Le top 10 de Julien Rocher

1) The Fabelmans (Steven Spielberg)

2) Babylon (Damien Chazelle)

3) Empire of Light (Sam Mendes)

4) L’Enlèvement (Marco Bellocchio)

5) Aftersun (Charlotte Wells)

6) Anatomie d’une chute (Justine Triet)

7) Le Ravissement (Iris Kaltenbäck)

8) L’Été dernier (Catherine Breillat)

9) Misanthrope (Damián Szifron)

10) Winter Break (Alexander Payne)

Mentions :

The Killer (David Fincher)

Maestro (Bradley Cooper)

Le top 10 de Justine van Mastrigt

1) Spider-Man : Across the Spider-Verse (Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin Thompson)

2) Barbie (Greta Gerwig)

3) Wonka (Paul King)

4) John Wick : Chapitre 4 (Chad Stahelski)

5) Super Mario Bros, le film (Aaron Horvath, Michael Jelenic)

6) Oppenheimer (Christopher Nolan)

7) Hunger Games : La ballade du serpent et de l’oiseau chanteur (Francis Lawrence)

8) The Creator (Gareth Edwards)

9) Le Garçon et le héron (Hayao Miyazaki)

10) Killers of the Flower Moon (Martin Scorsese)