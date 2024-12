Cinéma : ils nous ont quittés en 2024

C’est le moment de rendre hommage aux artistes et techniciens du cinéma disparus en 2024, d’Anouk Aimée à Donald Sutherland, en passant par Roger Corman, Alain Delon, Micheline Presle ou Gena Rowlands.

Les personnalités du cinéma disparues en 2024

– Rolf Aamot, réalisateur, peintre, photographe et compositeur norvégien (Visuelt). 89 ans.

– Ami Aaroë, actrice suédoise (Le silence de la mer). 99 ans.

– Jim Abrahams, réalisateur américain (Y a-t-il un pilote dans l’avion ?). 80 ans.

– Laurent Achard, réalisateur français (Le dernier des fous). 53 ans.

– Marla Adams, actrice américaine (La fièvre dans le sang). 85 ans

– Adejumoke Aderounmu, actrice nigériane (La femme Anjola). 40 ans.

– Percy Adlon, réalisateur allemand (Bagdad Café). 88 ans.

– Lioudmyla Alfimova, actrice ukrainienne (Derrière deux lièvres). 88 ans.

– José Agustín, réalisateur mexicain (Ya sé quién eres). 79 ans.

– Anouk Aimée, actrice française (Lola). 92 ans.

– Aydemir Akbaş, acteur turc (Sünnet Çocugu). 88 ans.

– Raoul Albert, chef décorateur français (Lily, aime-moi). 83 ans.

– Lioudmyla Alfimova, actrice ukrainienne (Derrière deux lièvres). 88 ans.

– Rahib Aliyev, acteur azéri (Färyad). 78 ans.

– Jean Allison, actrice américaine (Hardcore). 94 ans.

– John Amos, acteur américain (Un prince à New York). 84 ans.

– Erich Anderson, acteur américain (Infidèle). 67 ans.

– Ferenc András, réalisateur hongrois (Le vautour). 81 ans.

– Oswald d’Andrea, compositeur de musique de film français (La vie et rien d’autre). 90 ans.

– Gabriella Andreini, actrice italienne (Totò contre Maciste). 86 ans.

– Manuel Antín, réalisateur argentin (La cifra impar). 98 ans.

– Adriano Aprà, critique, acteur et réalisateur (Rossellini visto da Rossellini) italien. 83 ans.

– John Aprea, acteur américain (Bullitt). 75 ans.

– Ángel Aranda, acteur espagnol (La planète des vampires). 89 ans.

– Niels Arestrup, acteur français (Un prophète). 75 ans.

– Jaime de Armiñán, réalisateur espagnol (L’heure des sortilèges). 97 ans.

– Josette Arrigoni, agente artistique française. Artmédia. 93 ans.

– Erica Ash, actrice américaine (Scary Movie 5). 46 ans.

– John Ashton, acteur américain (Le flic de Beverly Hills). 76 ans.

– Patti Astor, actrice américaine (Underground U.S.A.). 74 ans.

– Bernard Aubouy, ingénieur du son français (L’amour fou). 94 ans.

– Patrick Auffay, acteur français (Les 400 coups). 78 ans.

– Paul Auster, réalisateur et écrivain américain (Brooklyn Boogie). 77 ans.

– Alain Azerot, acteur français (La machine). 57 ans.

– Karin Baal, actrice allemande (Mais... qu’avez-vous fait à Solange ?). 84 ans.

– Philippe Bachman, exploitant français (La Comète, Châlons-en-Champagne). 59 ans.

– Susan Backlinie, actrice américaine (Les dents de la mer). 77 ans.

– Laurence Badie, actrice française (Muriel). 95 ans.

– Giovanni Bagassi, acteur italien (Don Camillo). 50 ans.

– Nicholas Ball, acteur britannique (Overlord). 78 ans.

– Robert Banas, acteur, danseur et chorégraphe américain (West Side Story). 90 ans.

– Josette Barnetche, assistante réalisatrice française (Diabolo menthe). 89 ans.

– Gérard Barray, acteur français (Le chevalier de Pardaillan). 92 ans.

– Serge Basilewsky, président d’association français (Ciné-Croisette). 77 ans.

– Hinton Battle, acteur, chanteur et danseur américain (Dreamgirls). 67 ans.

– Wolfgang Becker, réalisateur allemand (Good Bye Lenin !). 67 ans.

– Annie Belle, actrice française (Lèvres de sang). 67 ans.

– Margot Benacerraf, réalisatrice vénézuélienne (Araya). 97 ans.

– Shyam Benegal, réalisateur indien (Nishant). 90 ans.

– Daniel Beretta, acteur et chanteur français (La poursuite implacable). 77 ans.

– Peter Berkos, monteur son américain (Série noire pour une nuit blanche). 101 ans.

– Jacques Bernard, acteur français (Les enfants terribles). 94 ans.

– Robyn Bernard, actrice américaine (Hôpital central). 64 ans.

– Laurent Berthet, acteur français (Black mic-mac).

– Roland Bertin, acteur français (L’homme blessé). 93 ans.

– Franca Bettoia, actrice italienne (Je suis une légende). 88 ans.

– Marián Bielik, acteur (Le soleil dans le filet) et caméraman slovaque. 80 ans.

– Nesbitt Blaisdell, acteur américain (Ragtime). 95 ans.

– Michel Blanc, acteur et réalisateur français (Grosse fatigue). 72 ans.

– Mark Blankfield, acteur américain (Dracula, mort et heureux de l’être). 73 ans.

– Jochen Bley, acteur allemand (Le roi barbu). 72 ans.

– Andreas Blum, acteur suisse (Liselotte von der Pfalz). 85 ans.

– Basile-Bernard De Bodt, acteur belge (Trois hommes et un couffin). 67 ans.

– Philippe Boggio, écrivain et journaliste français (Coluche, l’histoire d’un mec). 74 ans.

– Christine Boisson, actrice française (Extérieur, nuit). 68 ans.

– David Bordwell, auteur et théoricien du cinéma américain (Film Art). 76 ans.

– Pina Bottin, actrice italienne (Du soleil dans les yeux). 91 ans.

– Jacques Boudet, acteur français (Marius et Jeannette). 89 ans.

– Jean-Claude Bourbault, acteur français (La palombière). 79 ans

– Jean-Pierre Bourtayre, compositeur français (Le grand Meaulnes). 82 ans.

– Tom Bower, acteur américain (Le bateau phare). 86 ans.

– Louis Bozon, animateur de radio et biographe français (Marlene : la Femme de ma vie). 90 ans.

– Dominique Brabant, directeur de la photographie français (Les années sandwiches). 75 ans.

– Rainer Brandt, acteur et doubleur allemand (L’île du sadique). 88 ans.

– Hana Brejchová, actrice tchèque (Les amours d’une blonde). 77 ans.

– Émile Breton, critique et historien du cinéma français (Miklós Jancsó. Une histoire hongroise). 95 ans.

– Jacques Breuer, acteur allemand (Mathias Sandorf). 67 ans.

– Marshall Brickman, scénariste américain (Annie Hall). 85 ans.

– Cole Brings Plenty, acteur américain (Into the Wild Frontier). 27 ans.

– Jean Brismée, réalisateur belge (La plus longue nuit du diable). 97 ans.

– Jean-Pol Brissart, acteur et doubleur français (Frantz). 73 ans.

– Betty Brodel, actrice américaine (La reine de Broadway). 104 ans.

– Dorothy Bromiley, actrice britannique (The Servant). 93 ans.

– Roger Browne, acteur américain (Les dix gladiateurs). 94 ans.

– Marc Bruderer, chef électricien français (Jumeaux mais pas trop). 60 ans.

– Susan Buckner, actrice américaine (Grease). 77 ans.

– Veljko Bulajić, réalisateur croate (Train sans horaire). 96 ans.

– Joe Camp, réalisateur américain (Benji la malice). 84 ans.

– Antonio Cantafora, acteur italien (Baron vampire). 80 ans.

– Laurent Cantet, réalisateur français (Entre les murs). 63 ans.

– Adan Canto, acteur mexicain (X-Men : Days of Future Past). 42 ans.

– Érik Canuel, réalisateur canadien (Bon cop, Bad cop). 63 ans.

– Jean Mary Carletto, acteur et modèle italien d’origine française (Lucky Martin). 79 ans.

– Kagney Linn Karter, actrice pornographique américaine (Zoolander 2). 36 ans.

– Terry Carter, acteur américain (Benji). 95 ans.

– Patrick Cartié, acteur français (L’amour en question). 70 ans.

– La Castou, danseuse, chanteuse et actrice suisse (Presque). 75 ans.

– Fabiàn Cevallos, photographe français (Agence de presse Sygma). 83 ans.

– Samir Chamas, acteur et doubleur libanais (Africano). 81 ans.

– Caroline Chaniolleau, actrice française (Strictement personnel). 71 ans.

– Jeannette Charles, actrice britannique (Y a-t-il un flic pour sauver la reine ?). 96 ans.

– René Chateau, producteur, distributeur et éditeur vidéo français (Peur sur la ville). 84 ans.

– Nicole Chausson, actrice française (Thierry la Fronde). 76 ans.

– Cheng Pei-pei, actrice chinoise (L’Hirondelle d’or). 77 ans.

– Connie Chiume, actrice sud-africaine (Black Panther). 72 ans.

– Craig Chudy, acteur américain (L’aventure du Poséidon). 86 ans.

– Giovanni Cianfriglia, acteur et cascadeur italien (Big Racket). 89 ans.

– Ewa Ciepiela, actrice polonaise (La troisième partie de la nuit). 82 ans.

– Monique Clarence, actrice et chanteuse française (Dortoir des grandes). 88 ans.

– Erik Clausen, réalisateur et acteur danois (Villa Paranoïa). 82 ans.

– Fabrice Coat, producteur français (J’aimerais pas crever un dimanche). 67 ans.

– Bill Cobbs, acteur américain (Bird). 90 ans.

– Joëlle Cœur, actrice française (Jeunes filles impudiques). 75 ans.

– Michael Cole, acteur américain (La nouvelle équipe). 84 ans.

– Dabney Coleman, acteur américain (La tour infernale). 92 ans.

– Jean de Coninck, acteur français (Hors de prix). 81 ans.

– Kenneth Cope, acteur britannique (Les criminels). 93 ans.

– Eleanor Coppola, réalisatrice américaine (Aux cœurs des ténèbres : l’apocalypse d’un met­teur en scène). 87 ans.

– Roger Corman, réalisateur américain (La chambre des tortures). 98 ans.

– Mickey Cottrell, acteur, producteur et publiciste américain (My Own Private Idaho). 79 ans.

– Edgardo Cozarinsky, réalisateur argentin (Ronde de nuit). 85 ans.

– Gavin Creel, acteur et chanteur américain (She Loves Me). 48 ans.

– Jeanne Cressanges, écrivaine et scénariste française (Maldonne). 95 ans.

– Serge Croisy, chef électricien français (Cyrano de Bergerac).

– Lillian Crombie, actrice australienne (Australia). 66 ans.

– Peter Crombie, acteur américain (Seven). 71 ans.

– Michael Culver, acteur britannique (L’empire contre-attaque). 85 ans.

– Charles Cyphers, acteur américain (Halloween, la nuit des masques). 85 ans.

– Diletta D’Andrea, actrice italienne (Hercule, Samson et Ulysse). 82 ans.

– Franco Daddi, acteur et cascadeur italien (La guerre des gangs). 89 ans.

– Benoît Dagenais, acteur canadien (La neuvaine). 71 ans.

– Zaur Dakhte, directeur de la photographie iranien d’origine russe (Rostam et Sohrâb). 87 ans.

– Mark Damon, acteur (Ringo au pistolet d’or) et producteur américain. 89 ans.

– James Darren, acteur américain (Les canons de Navarone). 88 ans.

– Menachem Daum, réalisateur américain (A Life Apart : Hasidism in America). 77 ans.

– Gilles Debetz, exploitant français (Le Royal, Montpellier). 81 ans.

– Thanaa Debsi, actrice syrienne (Les cerfs dans la forêt des loups). 83 ans.

– Gilles Defacque, clown et acteur français (La vie est un long fleuve tranquille). 79 ans.

– Dominique Degli Esposti, réalisateur, photographe et peintre français (Brûlures). 78 ans.

– Diane Delano, actrice américaine ((Ladykillers). 67 ans.

– Étienne Delessert, artiste peinte, réalisateur et affichiste suisse (Les petites fugues). 83 ans.

– Arnaldo Dell’Acqua, acteur et cascadeur italien (Gangs of New York). 86 ans.

– Alain Delon, acteur français (Plein soleil). 88 ans.

– Renée Delmas, actrice française (La cage aux souris). 94 ans.

– Philippe Deplanche, acteur français (Les trois couronnes du matelot). 71 ans.

– Laurent Desbruères, coloriste français (Les saisons). 71 ans.

– Robert Deslandes, acteur français (Week-end à Zuydcoote). 96 ans.

– Geoffrey Deuel, acteur américain (Chisum). 81 ans

– Gaetano Di Vaio, réalisateur et producteur italien (Napoli, Napoli, Napoli). 56 ans.

– Mircea Diaconu, acteur roumain (Philanthropique). 74 ans.

– Charles Dierkop, acteur américain (L’arnaque). 87 ans.

– Mark Dodson, acteur et doubleur américain (Gremlins). 64 ans.

– Shannen Doherty, actrice américaine (Beverly Hills). 53 ans.

– Germana Dominici, actrice italienne (Le masque du démon). 77 ans.

– Phil Donahue, acteur américain (Amour, gloire et beauté). 88 ans.

– Sergio Donati, scénariste et écrivain italien (Il était une fois dans l’Ouest). 91 ans.

– Arlene Donovan, productrice américaine (Les saisons du cœur). 96 ans.

– Paul Dopff, auteur et réalisateur français (Le roman d’un truqueur). 75 ans.

– Alain Dorval, acteur (L’homme de désir) et doubleur français. 77 ans.

– Elisabeth Ducos, conseillère artistique française (Cinéma Majestic, Vesoul). 75 ans.

– Charles Dumont, chanteur, auteur et compositeur de chanson et musique de film français (Trafic). 95 ans.

– Jean-Michel Dupuis, acteur français (Le dossier 51). 69 ans.

– Rada Đuričin, actrice serbe (Bunker Palace Hotel). 90 ans.

– Shelley Duvall, actrice américaine (Trois femmes). 75 ans.

– Duane Eddy, chanteur et acteur américain (Tonnerre apache). 86 ans.

– Anne Edwards, scénariste américaine (Le grand défi). 96 ans.

– Eddie Ehrhart, acteur américain (La cible humaine). 90 ans.

– Ron Ely, acteur américain (Tarzan). 86 ans

– Alain Emery, acteur français (Crin-Blanc). 83 ans.

– David Emge, acteur américain (Zombie : Le crépuscule des morts-vivants). 77 ans.

– Jeannie Epper, cascadeuse et actrice américaine (À la poursuite du diamant vert). 83 ans.

– Genco Erkal, acteur turc (Une saison en Hakkari). 86 ans.

– Art Evans, acteur américain (Christine). 82 ans.

– Evans Evans, actrice américaine (Bonnie and Clyde). 91 ans.

– Tisa Farrow, actrice américaine (Anthropophagous). 72 ans.

– Eleanor Fazan, chorégraphe et actrice britannique (La porte du paradis). 93 ans.

– Jean-Noël Fenwick, dramaturge, metteur en scène, scénariste et acteur français (Les palmes de M. Schutz). 73 ans.

– Sevda Ferdağ, actrice turque (Anjelik Osmanli saraylarinda). 81 ans.

– Aurélien Ferenczi, critique de cinéma français. Le Cercle. 61 ans.

– Wilhelmenia Fernandez, cantatrice et actrice américaine (Diva). 75 ans.

– Jacqueline Ferrière, actrice et doubleuse française (Chèque au porteur). 102 ans.

– April Ferry, créatrice de costumes américaine (Maverick). 81 ans.

– Giannis Fertis, acteur grec (Électre). 85 ans

– Benedict Fitzgerald, scénariste américain (Le malin). 74 ans.

– Joe Flaherty, acteur américain (L’aventure intérieure). 82 ans.

– Lanny Flaherty, acteur américain (Miller’s Crossing). 81 ans.

– Alain Flick, acteur et doubleur français (Et la tendresse ?... Bordel !). 75 ans.

– Léonard Forest, réalisateur canadien (La noce est pas finie). 96 ans.

– Richard Foronjy, acteur américain (Il était une fois en Amérique). 86 ans.

– Fernand Fox, acteur luxembourgeois (Rusty Boys). 90 ans.

– Barbra Fuller, actrice américaine (Harbor of Missing Men). 102 ans.

– Yvonne Furneaux, actrice française (La dolce vita). 98 ans.

– Ira von Fürstenberg, actrice germano-italienne (L’île de l’épouvante). 71 ans.

– Roman Gabriel, acteur et footballeur américain (Les géants de l’Ouest). 83 ans.

– Denise Gagnon, actrice canadienne (Les fous de Bassan). 87 ans.

– Odette Gagnon, actrice canadienne (Françoise Durocher, waitress). 81 ans.

– David Gail, acteur américain (Beverly Hills). 59 ans.

– Tony Ganios, acteur américain (Porky’s). 64 ans.

– Michel Garland, acteur français (L’île au trésor). 93 ans.

– Teri Garr, actrice américaine (Tootsie). 79 ans.

– Paola Gassman, actrice italienne (Giorna). 78 ans.

– Jany Gastaldi, actrice française (Baxter). 76 ans.

– Ludovic Gaudin, exploitant français (CGR Cinémas). 57 ans.

– Nicole Gauduchon, cheffe monteuse française (Le prix du danger). 86 ans.

– Chris Gauthier, acteur américain (Insomnia). 48 ans.

– Mitzi Gaynor, actrice, chanteuse et danseuse américaine (Les Girls). 93 ans.

– Ian Gelder, acteur britannique (Games of Thrones). 74 ans.

– Dana Ghia, actrice italienne (Queimada). 91 ans.

– Mickey Gilbert, cascadeur (Butch Cassidy et le Kid) et acteur américain. 87 ans.

– Teresa Gimpera actrice espagnole (L’esprit de la ruche). 87 ans.

– Barbara Gladstone, productrice et marchande d’art américaine (Women without Men). 89 ans.

– Pierre-William Glenn, directeur de la photographie français (Série noire). 80 ans.

– Tina Gloriani, actrice italienne (Été violent). 88 ans.

– Ernst Goldschmidt, producteur allemand (Kolja). 92 ans.

– Ernesto Gómez Cruz, acteur mexicain (Le crime du père Amaro). 90 ans.

– Şerif Gören, réalisateur turc (Yol, la permission). 80 ans.

– Louis Gossett Jr., acteur américain (Officier et gentleman). 87 ans.

– Geneviève Grad, actrice française (Le gendarme de Saint-Tropez). 80 ans.

– David Graham, acteur et doubleur britannique (Doctor Who). 99 ans.

– Gary Graham, acteur américain (Les gladiateurs de l’apocalypse). 73 ans.

– Kathryn Grant, actrice américaine (Le 7ème voyage de Sinbad). 90 ans.

– Benji Gregory, acteur américain (Alf). 46 ans.

– Sophie Grimaldi, actrice française (Christine). 89 ans.

– Laurence Grosjean, cheffe maquilleuse française (La question humaine).

– Patrice Guillesser, acteur français (L’histoire d’une photographie).

– Mark Gustafson, animateur (Pinocchio) et réalisateur américain. 64 ans.

– Guylaine Guy, actrice et chanteuse canadienne (La nuit des suspectes). 94 ans.

– Daniel Guyonnet, réalisateur français (L’escalier chimérique). 65 ans.

– Fethi Haddaoui, acteur tunisien (Halfaouine, l’enfant des terrasses). 63 ans.

– Dayle Haddon, actrice et mannequin canadienne (Madame Claude). 76 ans.

– Georgina Hale, actrice britannique (Mahler). 80 ans.

– Jirí Hanibal, réalisateur tchèque (La carpe). 95 ans.

– Françoise Hardy, chanteuse et actrice française (Grand Prix). 80 ans.

– Josef Hardy, producteur américain (Doktor Glas). 95 ans.

– Ron Harper, acteur américain (Pearl Harbor). 89 ans.

– David Harris, acteur américain (Les guerriers de la nuit). 65 ans.

– Bill Hayes, acteur et musicien américain (Le cardinal). 98 ans.

– Danièle Hazan, actrice (Le bahut va craquer), doubleuse et directrice artistique française. 75 ans.

– Jonathan Haze, acteur américain (La petite boutique des horreurs). 95 ans.

– Dan Hennessey, acteur canadien (L’invasion des soucoupes volantes). 82 ans.

– Roberto Herlitzka, acteur italien (Buongiorno, notte). 86 ans.

– Mike Heslin, acteur américain (Younger). 35 ans.

– Pat Heywood, actrice britannique (Roméo et Juliette). 92 ans.

– Darryl Hickman, acteur américain (Péché mortel). 92 ans.

– Bernard Hill, acteur britannique (Titanic). 79 ans.

– Shōhei Hino, acteur japonais (Eijanaika). 75 ans.

– Thomas Hoepker, photographe et réalisateur allemand (Easter Island). 88 ans.

– Hannelore Hoger, actrice allemande (Les artistes sous les chapiteaux : perplexes). 82 ans.

– Drake Hogestyn, acteur américain (On ne vit qu’une fois). 70 ans.

– Earl Holliman, acteur américain (Le faiseur de pluie). 96 ans.

– Junko Hori, actrice et doubleuse japonaise (Unico). 89 ans.

– Richard Horowitz, compositeur de musique de film américain (Un thé au Sahara). 75 ans

– Frank Howson, producteur australien (Friday on My Mind). 71 ans.

– Renate Hoy, actrice allemande (Deux nigauds chez Vénus). 93 ans.

– Olivia Hussey, actrice britannique (Roméo et Juliette). 73 ans.

– Jacques Insermini, acteur et cascadeur français (Les Chinois à Paris). 96 ans.

– Jill Jacobson, actrice américaine (Madame est servie). 70 ans.

– Jesse Jane, actrice pornographique et mannequin américaine (Cheerleaders). 44 ans.

– Michael Jayston, acteur britannique (Nicolas et Alexandra). 88 ans.

– Ulla Jessen, actrice danoise (Terror). 77 ans.

– Norman Jewison, réalisateur canadien (Dans la chaleur de la nuit). 97 ans.

– Glynis Johns, actrice britannique (Mary Poppins). 100 ans.

– Laurie Johnson, compositeur de musique de film britannique (Chapeau melon et bottes de cuir). 96 ans.

– Barbara O. Jones, actrice américaine (Bush Mama). 82 ans.

– James Earl Jones, acteur américain (Docteur Folamour). 93 ans.

– Quincy Jones, musicien et producteur américain (La couleur pourpre). 91 ans

– Jaclyn Jose, actrice philippine (Ma’ Rosa). 59 ans.

– Michel Julienne, cascadeur français (Mission : Impossible - Fallout). 67 ans.

– Jan Kačer, acteur (Du courage pour chaque jour) et réalisateur tchèque. 87 ans.

– Jan A. P. Kaczmarek, compositeur de musique de film polonais (Neverland). 71 ans.

– Didier Kaminka, réalisateur (Promotion canapé), scénariste et acteur français. 80 ans.

– Albert Kantof, scénariste français (Le monocle jaune). 98 ans.

– Jūrō Kara, acteur et réalisateur japonais (Pandémonium). 84 ans.

– Kagney Linn Karter, actrice et modèle américaine (Superman vs. Spider-Man XXX). 36 ans.

– Hiram Kasten, acteur américain (Seinfefd). 71 ans.

– Ange Keffa, actrice ivoirienne (Ma famille). 71 ans.

– Céline Orgelle Kentsop, actrice camerounaise (Conséquences tribales). 54 ans.

– Bénédicte Kermadec, scripte française (Le sauvage). 73 ans.

– Bruce Kessler, réalisateur américain (Le piège à pédales). 88 ans.

– Zari Khoshkam, actrice iranienne (Takhti). 76 ans.

– Dexter King, acteur et producteur américain (Our Friend Martin). 62 ans.

– Johanna von Koczian, actrice allemande (Viktor und Viktoria). 90 ans.

– Andrzej Kostenko, réalisateur, scénariste, directeur de la photographie (Haut les mains !) et acteur polonais. 87 ans.

– Winai Kraibtur, acteur thaïlandais (Bang Rajan). 54 ans.

– Kris Kristofferson, acteur et chanteur américain (Pat Garrett et Billy le Kid). 88 ans.

– Ruth Maria Kubitschek, actrice allemande (Frau Ella). 92 ans.

– Yoshiko Kuga, actrice japonaise (Lettre d’amour). 93 ans.

– Yōji Kuri, réalisateur d’animation japonais (The Room). 96 ans.

– Patrice Laffont, animateur, producteur et acteur français (La cité de la peur). 84 ans.

– Yvan Lagrange, réalisateur et acteur français (Tristan et Iseult). 74 ans.

– Naima Lamcharki, actrice marocaine (Noces de sang). 81 ans.

– Jon Landau, producteur américain (Titanic). 63 ans.

– Alexander Lang, acteur (Solo Sunny) et réalisateur allemand. 82 ans.

– Fabien Lang, assistant artistique (Quand j’étais chanteur).

– Henri Lanoë, chef monteur français (Monsieur Klein). 99 ans.

– Edgar Lansbury, producteur anglo-américain (Un tueur dans la ville). 94 ans.

– John Lasell, acteur américain (Dark Shadows). 95 ans.

– Philippe Laudenbach, acteur français (Vivement dimanche !). 88 ans.

– Jacqueline Laurence, actrice franco-brésilienne (Regarde cette chanson). 91 ans.

– James Laurenson, acteur britannique (Love). 84 ans.

– Michel Laurent, ingénieur du son français (Le dernier métro). 87 ans.

– Steve Lawrence, acteur et chanteur américain (The Yards). 88 ans.

– Malcolm Le Grice, réalisateur britannique (60 Seconds of Solitude in Year Zero). 84 ans.

– Jennifer Leak, actrice américaine (Les griffes de la peur). 76 ans.

– Pascal Lechevallier, directeur général SEVAD. 62 ans.

– Sophie Leclair, actrice française (Sans laisser d’adresse). 99 ans.

– Aline Lecomte, scripte française (Change pas de main). 93 ans.

– Paul Lederman, producteur français (Les trois frères). 84 ans.

– Margaret Lee, actrice britannique (Sais-tu ce que Staline faisait aux femmes ?). 80 ans.

– Lee Doo-yong, réalisateur sud-coréen (Bruce Lee, le tigre de Mandchourie). 81 ans.

– Claude Legros, acteur français (Le viager). 92 ans.

– Barbara Leigh-Hunt, actrice britannique (Frenzy). 88 ans.

– Élodie Lélu, réalisatrice française (Colocs de choc). 42 ans.

– Philippe Leroy, acteur français (Le trou). 93 ans.

– Michèle Levieux, critique de cinéma française (L’Humanité). 78 ans.

– Richard Lewis, acteur américain (Leaving Las Vegas). 76 ans.

– Lily Li, actrice hongkongaise (La danse du lion). 74 ans.

– José Lifante, acteur espagnol (Un papillon sur l’épaule). 80 ans.

– Rachael Lillis, actrice et doubleuse américaine (Bleached). 46 ans.

– Enrique Liporace, acteur argentin (Le temps de la revanche). 82 ans.

– Denis Llorca, acteur, metteur en scène de théâtre et réalisateur français (Les chevaliers de la Table ronde). 74 ans.

– Tony Lo Bianco, acteur américain (Les tueurs de la lune de miel). 87 ans.

– Robert Logan, acteur américain (Le pont de Remagen). 83 ans.

– Armel de Lorme, journaliste, critique, historien du cinéma et réalisateur français (Encyclopédie des longs métrages de fiction français : 1929-79). 56 ans.

– Jackie Loughery, actrice américaine (Le trouillard du Far West). 93 ans.

– Dyson Lovell, producteur britannique (Le champion). 87 ans.

– Anne Ludovik, actrice et doubleuse française (Le collège file à l’anglaise). 75 ans.

– Jacques Lussier, acteur canadien (Le négociateur). 64 ans.

– Roman Madianov, acteur russe (Soleil trompeur 3). 62 ans.

– Ileen Maisel, productrice américaine (Onegin). 68 ans.

– Maïté, cheffe cuisinière et actrice française (Le fabuleux destin de Madame Petlet). 86 ans.

– Janusz Majewski, réalisateur polonais (Zaklete rewiry). 92 ans.

– Jean Malaurie, historien et documentariste français (Terre des glaces). 101 ans.

– Lex Marinos, acteur australien (The Last Days of Chez Nous). 75 ans.

– Robert Marcy, acteur et animateur de radio français (Salvadorissimo). 104 ans.

– Lynne Marta, actrice américaine (Joe Kidd). 75 ans.

– Paula Martel, actrice espagnole (Le sadique Baron bon Klaus). 88 ans.

– Monique Martial, actrice française (Armaguedon). 92 ans.

– Daniel Martin, acteur français (La petite bande). 72 ans.

– Loredana Martinez, actrice italienne (Casanova, un adolescent à Venise). 77 ans.

– Jandira Martini, actrice brésilienne (Le clone). 78 ans.

– Ramón Masats, réalisateur espagnol (Musée du Prado). 92 ans.

– Paul Maslansky, producteur américain (Police Academy). 91 ans.

– Glauco Mauri, acteur et metteur en scène de théâtre italien (Les frissons de l’angoisse). 93 ans.

– Masuimi Max, actrice américaine (Inland Empire). 45 ans.

– Yannick Mazzilli, acteur français (Ogre). 46 ans.

– Mitzi McCall, actrice américaine (Un pitre au pensionnat). 91 ans.

– Brian McCardie, acteur britannique (Rob Roy). 59 ans.

– Anne McDaniels, actrice américaine (Night Call). 46 ans.

– Ewen MacIntosh, acteur britannique (The Lobster). 50 ans.

– Rita McKenzie, actrice américaine (I Might Even Love You). 77 ans.

– Mitzi McCall, actrice américaine (Mitraillette Kelly). 91 ans.

– Brian McConnachie, acteur (Nuits blanches à Seattle) et scénariste américain. 81 ans.

– Chad McQueen, acteur américain (Le moment de vérité). 63 ans.

– Gianni Meccia, acteur et chanteur italien (Jeunes gens au soleil). 92 ans.

– Hudson Meek, acteur américain (Baby Driver). 16 ans.

– Bent Mejding, acteur danois (Italian for Beginners). 87 ans.

– Margaret Menegoz, productrice française (Amour). 83 ans.

– Roberto Messina, acteur et cascadeur italien (Popeye). 90 ans.

– Jean-Henri Meunier, réalisateur français (Ici Najac, à vous la terre). 74 ans.

– Alec Mills, directeur de la photographie britannique (Tuer n’est pas jouer). 91 ans.

– Sandra Milo, actrice italienne (Classe tous risques). 90 ans.

– Françoise Miquelis, actrice française (Comme des rois). 62 ans.

– Manuel "Guajiro" Mirabal, musicien cubain (Buena Vista Social Club). 91 ans.

– Jean-Claude Missiaen, réalisateur et critique de cinéma français (Tir groupé). 85 ans.

– Kenneth Mitchell, acteur canadien (Captain Marvel). 49 ans.

– Mario Mitrotti, réalisateur colombo-panaméen. Pandillas, guerra y paz. 80 ans.

– Frédéric Mitterrand, réalisateur français (Lettres d’amour en Somalie). 76 ans.

– Henny Moan, actrice norvégienne (Le rescapé). 88 ans.

– Brigitte Moati, actrice française (Les enfants du désordre). 72 ans.

– Peggy Moffitt, actrice et mannequin américaine (Qui êtes-vous, Polly Maggoo ?). 86 ans.

– Elisa Montés, actrice espagnole (Texas adios). 89 ans.

– Tony Mordente, danseur et acteur américain (West Side Story). 89 ans.

– Mario Morra, monteur italien (Cinema Paradiso). 88 ou 89 ans.

– Paul Morrissey, réalisateur américain (Flesh). 86 ans.

– Enzo Moscato, acteur et metteur en scène italien (Mort d’un mathématicien napolitain). 75 ans.

– Abderrahmane Mostafa, réalisateur algérien (Notre terre vaut de l’or). 76 ans

– Sello Motloung, acteur sud-africain (Invictus). 53 ans.

– Martin Mull, acteur et compositeur américain (Cluedo). 80 ans.

– Keizō Murase, modéliste, costumier et cascadeur japonais (King Kong contre Godzilla). 91 ans.

– Don Murray, acteur américain (Arrêt d’autobus). 94 ans.

– Alec Musser, acteur américain (Copains pour toujours). 50 ans.

– Jean Musy, compositeur de musique de film français (Noce blanche). 76 ans.

– François Nabos, directeur de post-production français (Kidam). 45 ans.

– Guy Naigeon, acteur français (L’an 01). 92 ou 93 ans.

– Miho Nakayama, actrice et chanteuse japonaise (Love Letter). 54 ans.

– Horst Naumann, acteur allemand (Le dernier convoi). 98 ans.

– Alexei Navalny, réalisateur russe ([Parazity). 47 ans.

– Alain Nègre, chef décorateur français (Le retour de Martin Guerre). 86 ans.

– Rosalina Neri, actrice et chanteuse italienne (La maison du sourire). 96 ans.

– Bob Newhart, acteur américain (L’enfer est pour les héros). 94 ans.

– Phill Niblock, réalisateur et vidéaste américain (The Magic Sun). 90 ans.

– Angelo Nicotra, acteur et doubleur italien (Le fantôme, ma femme et moi). 75 ans.

– Lasse Nielsen, réalisateur danois (The Kite). 74 ans.

– Pierre Nivollet, scénariste et réalisateur français (La caméra explore le temps). 97 ans.

– Werner Nold, monteur canadien (Entre la mer et l’eau douce). 90 ans.

– Wayne Northrop, acteur américain (Dynastie). 77 ans.

– Franca Nuti, actrice italienne (Marco Visconti). 95 ans.

– Lynda Obst, productrice américaine (Interstellar). 74 ans.

– John Okafor, acteur nigérian (Mr. Ibu). 62 ans.

– Christian Oliver, acteur allemand (The Good German). 51 ans.

– Maria Rosaria Omaggio, actrice italienne (L’avion de l’apocalypse). 67 ans.

– Susanne Osten, réalisatrice suédoise (Les frères Mozart). 80 ans.

– François Pacôme, acteur et doubleur français (Les seins de Lola). 59 ans.

– Ken Page, acteur américain (Torch Song Trilogy). 70 ans.

– Janis Paige, actrice américaine (La belle de Moscou). 101 ans.

– Jean-Marie Pallardy, réalisateur français (Vivre pour survivre). 84 ans.

– Conrad E. Palmisano, acteur et cascadeur américain (Rush Hour 3). 75 ans.

– Nonce Paolini, ancien président de TF1. 75 ans.

– Marisa Paredes, actrice espagnole (Talons aiguilles). 78 ans.

– Pim de la Parra, réalisateur néerlando-surinamais (Alicia). 84 ans.

– Elda Peralta, actrice mexicaine (Soledad). 91 ans.

– Chance Perdomo, acteur américano-britannique (After : Chapitre 3). 27 ans.

– Paulo César Peréio, acteur brésilien (Harmada). 83 ans.

– Tamayo Perry, acteur et cascadeur américain (Pirate des Caraïbes). 49 ans.

– Brian Phelan, acteur irlandais (The Servant). 89 ans.

– Hermes Phettberg, acteur autrichien (A Perception). 72 ans.

– Julie Philippe actrice (L’île aux trente cercueils) et directrice de casting française. 78 ans.

– Silvia Pinal, actrice mexicaine (Viridiana). 93 ans.

– Vincent Pinel, chef monteur (Histoire de Paul), réalisateur et historien du cinéma français. 86 ans.

– José Pinto, acteur portugais (Val Abraham). 94 ans.

– William Pinville, acteur et doubleur français (Questions pour un champion). 75 ans.

– Salvatore Piscicelli, réalisateur italien (Immacolata et Concetta). 76 ans.

– Bernard Pivot, écrivain et présentateur français (Apostrophes). 89 ans.

– Ventura Pons, réalisateur espagnol (Ocaña, retrat intermitent). 78 ans.

– Dick Pope, directeur de la photographie britannique (Secrets et mensonges). 87 ans.

– Junor Pope, acteur nigérian (Secret Adventures). 39 ans.

– Stéphane Pozderec, délégué Général SNTPCT. 85 ans.

– Tristram Powell, réalisateur britannique (American Friends). 83 ans.

– Micheline Presle, actrice française (Le diable au corps). 101 ans.

– Gilles Provost, acteur et metteur en scène canadien (Laurier). 86 ans.

– Nicholas Pryor, acteur américain (Le jeu du faucon). 89 ans.

– Aldo Puglisi, acteur italien (Séduite et abandonnée). 89 ans.

– Alan Rachins, acteur américain (Showgirls). 82 ans.

– Alvin Rakoff, réalisateur canadien (Un Roméo de banlieue). 97 ans.

– Joyce Randolph, actrice américaine (Les nurses). 99 ans.

– Agnaldo Rayol, chanteur et acteur brésilien (Roméo et Juliette). 86 ans.

– Gary Reineke, acteur canadien (Spider). 84 ans.

– René Remblier, acteur français (Grand Central). 61 ans.

– Peter Renaday, acteur américain (Le chat qui venait de l’espace). 89 ans.

– Jacques Renoir, directeur de la photographie français (Polar). 81 ans.

– Gian Franco Reverberi, compositeur de musique de film italien (Django, prépare ton cercueil !). 89 ans.

– Catherine Ribeiro, actrice et chanteuse française Les carabiniers). 82 ans.

– Claudio Rissi, acteur argentin (La fiancée du désert). 67 ans.

– Chita Rivera, actrice, chanteuse et danseuse américaine (Sweet Charity). 91 ans.

– Jorge Rivera López, acteur argentin (D’amour et d’ombres). 94 ans.

– Julie Robinson, actrice et danseuse américaine (La vie passionnée de Vincent Van Gogh). 95 ans.

– Roland Rodier, acteur français (La Fayette). 96 ans.

– Helena Rojo, actrice mexicaine (Aguirre, la colère de Dieu). 79 ans.

– Aline Rolland, exploitante française (cinémas Caméo, Nancy). 60 ans.

– Fred Roos, producteur américain (Apocalypse Now). 89 ans.

– Jacques Rouxel, animateur de dessins animés et producteur français (Les Shadoks). 83 ans.

– Gena Rowlands, actrice américaine (Gloria). 94 ans.

– Albert S. Ruddy, producteur américain (L’équipée du Cannonball). 94 ans.

– Barbara Rush, actrice américaine (Derrière le miroir). 96 ans.

– William Russell, acteur britannique (La grande évasion). 99 ans.

– Jean-Luc Russier, chef maquilleur français (Les liaisons dangereuses). 73 ans.

– Whitney Rydbeck, acteur américain (Le vampire de ces dames). 79 ans.

– Jean-Pierre Sabar, compositeur de musique de film français (Le pélican). 91 ans.

– Alan Sacks, producteur américain (Skate Gang). 82 ans.

– Ángel Salazar, acteur cubano-américain (Scarface). 68 ans.

– Pamela Salem, actrice britannique (Jamais plus jamais). 80 ans.

– David Sanborn, saxophoniste et compositeur de musique de film américain (L’arme fatale 2). 78 ans.

– John Savident, acteur britannique (Gandhi). 86 ans.

– Alan Scarfe, acteur britannico-canadien (L’arme fatale). 77 ans.

– Léo Scheer, producteur et éditeur français. Cofondateur de Canal+. 76 ans.

– Adrian Schiller, acteur britannique (Danish Girl). 60 ans.

– Alexandre Schirwindt, acteur russe (Une gare pour deux). 89 ans.

– Jean-Jacques Schpoliansky, exploitant français (Le Balzac). 80 ans.

– Scott L. Schwartz, acteur et cascadeur américain (Ocean’s Eleven). 65 ans.

– Alain de Sédouy, producteur français (Le chagrin et la pitié). 94 ans.

– David Seidler, scénariste britannique (Le discours d’un roi). 86 ans.

– Gérard Sergue, acteur et doubleur français (Ridicule). 76 ans.

– Kumar Shahani, réalisateur indien (Maya Darpan). 83 ans.

– Don Sheehan, acteur américain (Côte Ouest). 75 ans.

– Richard M. Sherman, auteur-compositeur américain (Mary Poppins). 95 ans.

– Yvonne Shima, actrice canadienne (James Bond 007 contre Dr. No). 89 ans.

– Charles Shyer, réalisateur et scénariste américain (Baby Boom). 83 ans.

– Siegfried, réalisateur et compositeur de musique de film français (Louise (take 2)). 51 ans.

– James B. Sikking, acteur américain (L’affaire Pélican). 90 ans.

– Armando Silvestre, acteur mexicain (Les chasseurs de scalps). 98 ans.

– Richard Simmons, acteur américain (Hôpital central). 76 ans.

– O.J. Simpson, acteur et footballeur américain (La tour infernale). 76 ans.

– Liliane Sloimovits, attachée de presse française (Le Champo). 76 ans.

– Maggie Smith, actrice britannique (Les belles années de Miss Brodie). 89 ans.

– Martial Solal, compositeur de musique de film (À bout de souffle). 88 ans.

– Iouri Solomine, acteur russe (Derzou Ouzala). 88 ans.

– Song Jae-rim, acteur sud-coréen (Votre mariage). 39 ans.

– Jurij Souček, acteur serbe (Don’t Whisper). 94 ans.

– David Soul, acteur américo-britannique (Starsky et Hutch). 80 ans.

– Indra Soundar Rajan, scénariste indien (Iruttu). 65 ans.

– Perrette Souplex, actrice française (Laurence Anyways). 88 ans.

– Norman Spencer, producteur britannique (Chaussure à son pied). 110 ans.

– Michael Spurlock, réalisateur américain (Super Size Me). 53 ans.

– Roze Stiebra, réalisatrice d’animation lettonne (Sirds likums). 82 ans.

– Sean Stone, acteur (Né un 4 juillet) et réalisateur américain. 39 ans.

– Gloria Strook, actrice américaine (Retour vers l’enfer). 99 ans.

– Jerzy Stuhr, acteur polonais (Le hasard). 77 ans.

– Donald Sutherland, acteur canadien (MASH). 88 ans.

– Svetlana Svetlitchnaïa, actrice russe (Le bras de diamant). 84 ans.

– Matt Sweeney, technicien des effets spéciaux américain (Apollo 13). 76 ans.

– Anthea Sylbert, créatrice de costumes et productrice américaine (Chinatown). 84 ans.

– Cleo Sylvestre, actrice britannique (Tendre galère). 79 ans

– Jan Szurmiej, acteur polonais (La clepsydre). 98 ans.

– Jeannette Tabaraud, exploitante française (Saint-Dié-les-Vosges). 93 ans.

– Jean-Charles Tacchella, réalisateur français (Cousin cousine). 98 ans.

– Sara Tafuri, actrice italienne (La cité des femmes). 67 ans.

– Véra Talchi, actrice française (Au-delà des grilles). 89 ans.

– Atsuko Tanaka, seiyū japonaise (Ghost in the Shell). 61 ans.

– Paolo Taviani, réalisateur italien (Padre padrone). 92 ans.

– Esta TerBlanche, actrice sud-africaine (La force du destin). 51 ans.

– Laurent Tirard, réalisateur français (Le discours). 57 ans.

– Tony Todd, acteur américain (Candyman). 69 ans.

– Akira Toriyama, scénariste et mangaka japonais (Dragon Ball). 68 ans.

– Tracy Tormé, scénariste américain (Les visiteurs de l’au-delà). 64 ans

– José de la Torre, acteur espagnol (Toy Boy). 37 ans.

– Tania Torrens, actrice française (Benjamin ou les mémoires d’un puceau). 79 ans.

– Silvia Tortosa, actrice espagnole (Terreur dans le Shanghaï express). 77 ans.

– Robert Towne, scénariste et réalisateur américain (Chinatown). 89 ans.

– Elisabeth Trissenaar, actrice autrichienne (La femme du chef de gare). 79 ans.

– Vera Tschechowa, actrice allemande (Le pain des jeunes années). 83 ans.

– Teila Tuli, acteur américain (Sans Sarah, rien ne va !). 56 ans.

– Stanisław Tym, acteur (La barrière) et metteur en scène polonais. 87 ans.

– Umbañ U Kset, acteur sénégalais (L’état sauvage). 83 ans.

– Gudrun Ure, actrice britannique (Révolte dans la vallée). 98 ans.

– António-Pedro Vasconcelos, réalisateur portugais (Ras le bol). 84 ans.

– Lorena Velázquez, actrice mexicaine (Superman contre les femmes vampires). 86 ans.

– Nino Vella, compositeur de musique de film français (Comment je suis devenu super-héros). 31 ans.

– Juan Verduzco, acteur mexicain (Dulces tentaciones). 78 ans.

– Michael Verhoeven, réalisateur (O.K.) et acteur allemand. 85 ans.

– Pierre Vernier, acteur français (Stavisky). 93 ans.

– Jean-Paul Vignon, acteur et chanteur français (La brigade du diable). 89 ans.

– Bill Viola, vidéaste américain (The Greeting). 73 ans.

– Vinci Vogue Anžlovar, réalisateur slovène (Gypsy Eyes). 61 ans.

– Éric Vu-An, danseur et acteur français (Un thé au Sahara). 60 ans.

– Johnny Wactor, acteur américain (Hôpital central). 37 ans.

– Aron Wade, acteur belge (W817). 54 ans.

– Hans Wahlgren, acteur suédois (Les blousons dorés). 86 ans.

– M. Emmet Walsh, acteur américain (Serpico). 88 ans.

– Robert Watts, producteur britannique (La guerre des étoiles). 86 ans.

– Carl Weathers, acteur américain (Rocky). 76 ans.

– Fritz Wepper, acteur allemand (Cabaret). 83 ans.

– Karl Wesson, coiffeur américain (Thelma et Louise). 78 ans.

– Randy West, acteur et producteur américain (Up and Cummers). 76 ans.

– Timothy West, acteur britannique (Chacal). 90 ans.

– Ruth Westheimer, sexologue et actrice américaine (Une femme ou deux). 96 ans.

– Robert Wheatherwax, dresseur animalier (Les dernières aventures de Lassie). 83 ans

– Ed Wheeler, acteur américain (Présumé innocent). 88 ans.

– Anne Whitfield, actrice américaine (Cookie’s Fortune). 85 ans.

– Taylor Willy, acteur américain (MacGyver). 56 ans.

– Mark Withers, acteur américain (Dynastie). 77 ans.

– Xie Fang, actrice chinoise (Sœurs de scène). 89 ans.

– Keiko Yamamoto, seiyū japonaise (Dragon Ball Z). 80 ans.

– Arnold Yarrow, acteur (Mahler) et scénariste britannique. 104 ans.

– Patti Yasutake, actrice américaine (Arrête ou ma mère va tirer). 70 ans.

– Bob Yerkes, cascadeur américain (Retour vers le futur). 92 ans.

– Robert M. Young, réalisateur américain (Alambrista !). 99 ans.

– Hassan Youssef, acteur égyptien (Ala Nar Hade2a). 90 ans.

– Nicole Zand, journaliste culturelle (Le Monde). 91 ans.

– Bruno Zanin, acteur italien (Amarcord). 73 ans.

– Anastasia Zavorotnyuk, actrice russe (Gogol). 53 ans.

– Lahcen Zinoun, réalisateur et chorégraphe marocain (Oud Al’ward ou La beauté éparpillée). 79 ans.

– Valérie Zuber, actrice et mannequin française (Ces dames préfèrent le mambo). 88 ans.