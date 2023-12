Cinéma : ils nous ont quittés en 2023

Les personnalités du cinéma disparues en 2023

Vadim Abdrachitov, réalisateur russe (Une pièce pour un passager). 78 ans.

Sharon Acker, actrice canadienne (Le point de non-retour). 87 ans.

Joss Ackland, acteur britannique (Sur la route de Nairobi). 95 ans.

Frank Agrama, réalisateur égyptien (L’ordre et la violence). 93 ans.

Per Åhlin, réalisateur suédois (Laban, le petit fantôme). 91 ans.

Dieudonné Alaka, réalisateur camerounais (Sur les traces d’un président). 35 ans.

Marcel Amont, acteur et chanteur français (Le montreur d’ours). 93 ans.

Kenneth Anger, réalisateur américain (Fireworks). 96 ans.

Iouri Arabov, scénariste russe (Moloch). 69 ans.

Alan Arkin, acteur américain (Les Russes arrivent, les Russes arrivent). 89 ans.

Hannelore Auer, actrice autrichienne (Brigitte et les hommes). 81 ans.

Ray Austin, réalisateur et acteur britannique (House of the Living Dead). 90 ans.

Marie-Inès Ayonga, actrice camerounaise (Larme du crime).

Burt Bacharach, compositeur américain (Butch Cassidy et le Kid). 94 ans.

John Bailey, directeur de la photographie américain (American Gigolo). 81 ans.

Lajos Balázsovits, acteur hongrois (Ah ! ça ira). 76 ans.

Isa Barzizza, actrice italienne (Arènes en folie). 89 ans.

Norma Barzman, scénariste américaine (Le médaillon). 103 ans.

Barbara Baum, créatrice de costumes allemande (Lili Marleen). 78 ans.

Heinz Baumann, acteur allemand (Seul le vent connaît la réponse). 95 ans.

Keith Baxter, acteur britannique (Falstaff). 90 ans

Robert Bazil, acteur français (Week-end à Zuydcoote). 101 ans.

John Beasley, acteur américain (Le prédicateur). 79 ans.

Harry Belafonte, acteur et chanteur américain (Le monde, la chair et le diable). 96 ans.

Richard Belzer, acteur américain (Scarface). 78 ans.

Abdellatif Ben Ammar, réalisateur tunisien (Aziza). 79 ans.

Alphonse Beni, réalisateur et acteur camerounais (Cameroun Connection). 77 ans.

Tony Bennett, acteur et chanteur américain (La statue en or massif). 96 ans.

Janine Berdin, actrice française (L’horloger de Saint-Paul). 98 ans.

Helmut Berger, acteur autrichien (Ludwig ou Le crépuscule des dieux). 78 ans.

Silvio Berlusconi, producteur italien (Mediterraneo). 86 ans.

Farnesio de Bernal, acteur mexicain (Apportez-moi la tête d’Alfredo Garcia). 96 ans.

Marwan Berreni, acteur français (Plus belle la vie). 34 ans.

Jean Bertho, acteur français (Le testament du docteur Cordelier). 94 ans.

Jane Birkin, actrice et chanteuse franco-britannique (La pirate). 76 ans.

Len Birman, acteur canadien (Captain America). 90 ans.

Robert Blake, acteur américain (De sang-froid). 89 ans.

Carla Bley, compositrice américaine (Mortelle randonnée). 87 ans.

Earl Boen, acteur américain (Terminator). 81 ans.

Axel Bogousslavsky, acteur français (Les enfants). 86 ans.

Marc Bohan, créateur de costumes français (Cérémonie secrète). 97 ans.

Jacques Boigelot, réalisateur belge (Paix sur les champs). 93 ans.

Claus Boje, producteur allemand (Les enragés). 65 ans.

Yulia Borisova, actrice russe (L’idiot). 98 ans.

Burny Bos, producteur néerlandais (Alfie le petit loup-garou). 79 ans.

Barbara Bosson, actrice américaine (Capricorn One). 83 ans.

Ari Boulogne, photographe et acteur français (La cicatrice intérieure). 60 ans.

Max H. Boulois, réalisateur français (Panique au casino). 84 ans.

Wahid Bouzidi, acteur franco-algérien (Super-héros malgré lui). 45 ans.

Marc Boyer, producteur français (La vache qui voulait sauter par dessus l’église).

Roch Bozino, producteur et distributeur français. Créateur de la société Java. 62 ans.

Andre Braugher, acteur américain (Get on the Bus). 61 ans.

François Brault, directeur de la photographie et réalisateur canadien (Parlez-nous d’amour). 81 ans.

Apple Brook, actrice britannique (Harry Potter et l’Ordre du Phénix). 91 ans.

Jim Brown, acteur américain (Les cent fusils). 87 ans.

Ricou Browning, assistant réalisateur américain (Opération Tonnerre). 93 ans.

Jeff Burr, réalisateur américain (Nuits sanglantes). 60 ans.

Dick Butkus, acteur américain (Gremlins 2). 80 ans.

Bill Butler, directeur de la photographie américain (Conversation secrète). 101 ans.

Robert Butler, réalisateur américain (Les branchés du bahut). 95 ans.

Byun Hee-bong, acteur sud-coréen (The Host). 81 ans.

Gérard Caillaud, acteur français. (Les palmes de Monsieur Schutz). 76 ans.

John Cairney, acteur britannique (Jason et les Argonautes). 93 ans.

Sergio Calderón, acteur mexicain (Il était une fois la révolution). 77 ans.

Rosalee Calvert, actrice et mannequin américaine (Les coulisses de Broadway). 96 ans.

Donn Cambern, chef monteur américain (La dernière séance). 93 ans.

Wally Campo, acteur américain (Shock Corridor). 99 ans.

Juliette Carré, actrice française (Je). 90 ans.

Margit Carstensen, actrice allemande (Les larmes amères de Petra von Kant). 83 ans.

Frank Cassenti, réalisateur français (L’affiche rouge). 78 ans.

Emmanuelle Castro, cheffe monteuse française (Au revoir les enfants).

Itziar Castro, actrice espagnole (Rec 3 Génesis). 46 ans.

Ron Cephan Jones, acteur américain (He Got Game). 66 ans.

Román Chalbaud, réalisateur vénézuélien (El pez que fuma). 91 ans.

Josephine Chaplin, actrice américaine (Les contes de Canterbury). 74 ans.

Bernard Chardère, critique et historien du cinéma français. Fondateur de l’Institut Lumière. 92 ans.

Alain Chartrand, réalisateur canadien (La maison du pêcheur). 77 ans.

André Chazel, acteur français (On ne meurt que deux fois). 90 ans.

Pierre Choukroun, monteur son français (Les confins du monde). 67 ans.

Tyler Christopher, acteur américain (Hôpital central). 51 ans.

Marina Cicogna, productrice italienne (Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon). 89 ans.

Michel Ciment, critique et historien du cinéma français (Positif). 85 ans.

Marlene Clark, actrice américaine (Opération Dragon). 77 ans.

Pierre-François Clavel, producteur français (Rien à foutre). 48 ans.

Anne Clément, actrice française (Les Camisards). 82 ans.

Jenny Clève, actrice française (L’été meurtrier). 92 ans.

Angus Cloud, acteur américain (Euphoria). 25 ans.

Phyllis Coates, actrice américaine (Superman et les nains de l’enfer). 96 ans.

Yves Collignon, acteur français (La nuit de Varennes). 76 ans.

Pierre Collin, acteur canadien (La grande séduction). 85 ans.

Yvonne Constant, actrice et chanteuse française (Maigret tend un piège). 92 ans.

Carole Cook, actrice américaine (American Gigolo). 98 ans.

Teodor Corban, acteur roumain (L’étage du dessous). 65 ans.

Michel Cordes, acteur français (Sous le sable). 77 ans.

Sylvain Corthay, acteur français (Out one : Noli me tangere). 81 ans.

Maurizio Costanzo, scénariste italien (Une journée particulière). 84 ans.

Nicolas Coster, acteur américain (Les hommes du président). 89 ans.

Michel Côté, acteur canadien (C.R.A.Z.Y.). 72 ans.

Manny Coto, réalisateur américain (Dr. Rictus). 62 ans.

Marcel Croes, critique de cinéma belge (RTBF). 86 ans.

Roland F. Crump, assistant animateur et imagineer américain (La Belle et le clochard). 93 ans.

Izabella Cywińska, réalisatrice polonaise (Kochankowie z Marony). 88 ans.

Alessandro D’Alatri, réalisateur italien (Senza Pelle). 68 ans.

Robert Dalva, monteur américain (L’esprit de Caïn). 80 ans.

Terence Davies, réalisateur britannique (Distant Voices). 77 ans.

Gloria Dea, actrice américaine (King of the Congo). 100 ans.

Margia Dean, actrice américaine (Le monstre). 101 ans.

Emmanuelle Debever, actrice française (Un jeu brutal). 60 ans.

Christophe Delord, producteur français (Ukraine, renaissance d’une nation). 52 ans.

Dominique Delpierre, actrice française (Morgane et ses nymphes). 83 ans.

Michaël Denard, danseur et acteur français (La rumba). 78 ans.

Daniel Derval, acteur (Comment se faire réformer) et distributeur français (Zelig Distribution). 75 ans.

Osvaldo Desideri, chef décorateur italien (Le dernier empereur). 84 ans.

Bernard Destouches, acteur français (Taxi). 63 ans.

Jean Desvilles, réalisateur français (Les anges). 91 ans.

Michel Deville, réalisateur français (Péril en la demeure). 91 ans.

Elaine Devry, actrice américaine (Attaque au Cheyenne Club). 93 ans.

Idriss Diabaté, réalisateur ivoirien (Abidjan des enfants). 75 ans.

Ted Donaldson, acteur américain (Le lys de Brooklyn). 89 ans.

Marie-Pierre Duhamel-Muller, réalisatrice et directrice artistique française (le Cinéma du Réel). 70 ans.

Gilles Durieux, journaliste et critique de cinéma français. 89 ans.

Linda van Dyck, actrice néerlandaise (Daens). 75 ans.

Jango Edwards, clown et acteur acteur américain (Rendez-vous au tas de sable). 73 ans.

Evan Ellingson, acteur américain (Lettres d’Iwo Jima). 35 ans.

Andrea Evans, actrice américaine (Ice Cream, Man). 66 ans.

Joan Evans, actrice américaine (Roseanna McCoy). 89 ans.

Ita Ever, actrice estonienne (Printemps). 92 ans.

Ron Faber, acteur américain (L’exorciste). 90 ans.

Bita Farahi, actrice iranienne (Hamoun). 65 ans.

Felice Farina, réalisateur italien (Bidoni). 69 ans.

Sandy Farina, chanteuse et actrice américaine (Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band). 67 ans.

Farimah Farjami, actrice iranienne (The Lead). 71 ans.

Glenn Farr, chef monteur américain (L’étoffe des héros). 77 ans.

Sharon Farrell, actrice américaine (Le monstre est vivant). 82 ans.

Éléonore Faucher, réalisatrice française (Brodeuses). 50 ans.

Safi Faye, réalisatrice sénégalaise (Mossane). 79 ans.

Giorgio Ferrara, réalisateur italien (Un cœur simple). 76 ans.

Shirley Anne Field, actrice britannique (Samedi soir, dimanche matin). 85 ans.

Sophie Fillières, réalisatrice française (Gentille). 58 ans.

Luc Florian, acteur et doubleur français (On ne meurt que deux fois). 71 ans.

Spýros Fokás, acteur grec (Messaline). 86 ans.

Frederic Forrest, acteur américain (Hammett). 86 ans.

Nancy Frangione, actrice américaine (On ne vit qu’une fois). 70 ans.

Richard Franklin, acteur britannique (Rogue One : A Star War Story). 87 ans.

Gerald Fried, compositeur américain (Les sentiers de la gloire). 95 ans.

William Friedkin, réalisateur américain (L’exorciste). 87 ans.

Ed Fury, acteur américain (La fureur d’Hercule). 94 ans.

Sanjay Gadhvi, réalisateur indien (Dhoom). 56 ans.

Michael Gambon, acteur britannico-irlandais (Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant). 82 ans.

Marion Game, actrice française (L’albatros). 84 ans.

Andrés García, acteur mexicain (Chanoc). 81 ans.

Léa Garcia, actrice brésilienne (Orfeu Negro). 90 ans.

Laurence Gavron, réalisatrice franco-sénégalaise (Ninki Nanka, le prince de Colobane). 68 ans.

Paul Geoffrey, acteur britannique (Excalibur). 68 ans.

Nicolas Gessner, réalisateur suisse (La petite fille au bout du chemin). 92 ans.

Mark Gilpin, acteur américain (Les dents de la mer). 56 ans.

Adriana Giuffrè, actrice italienne (Le gynéco de la mutuelle). 84 ans.

Jimmy Glasberg, directeur de la photographie français (Shoah). 82 ans.

Wolfgang Glück, réalisateur autrichien (Car la femme est le sable). 94 ans.

Carlin Glynn, actrice et chanteuse américaine (Jardins de pierre). 83 ans.

Roger Gnoan M’Bala, réalisateur ivoirien (Ablakon). 82 ans.

Bo Goldman, scénariste américain (Vol au-dessus d’un nid de coucou). 90 ans.

Lelia Goldoni, actrice américaine (Shadows). 86 ans.

Ebrahim Golestan, réalisateur iranien (Brique et miroir). 100 ans.

Peter Gonzales Falcon, acteur américain (Fellini Roma). 75 ans.

Alain Goraguer, compositeur français (La planète sauvage). 91 ans.

Bert I. Gordon, réalisateur américain. (Soudain… les monstres !). 100 ans.

Guido Gorgatti, acteur argentin (Il Gaucho). 103 ans.

Georges Grammat, assistant réalisateur et animateur français (Les 12 travaux d’Astérix). 92 ans.

Rose Gregorio, actrice américaine (Les yeux de Laura Mars). 97 ans.

Nicolas Guérin, photographe français (revue Positif). 52 ans.

Christopher Gunning, compositeur britannique (La Môme). 78 ans.

Jesús Guzmán, acteur espagnol (Maestros). 97 ans.

Nora Habib, directrice de casting et agent artistique française (Indigènes).

François Hadji-Lazaro, musicien et acteur français (La cité des enfants perdus). 66 ans.

Piers Haggard, réalisateur britannique (La nuit des maléfices). 83 ans.

Jacques Haitkine, directeur de la photographie américain (Les griffes de la nuit). 72 ans.

Ginger Hall, actrice américaine (Deux hommes dans Manhattan). 92 ans.

Rona Hartner, actrice franco-roumaine (Gadjo Dilo). 50 ans.

Linda Haynes, actrice américaine (The Nickel Ride). 75 ans.

Dodie Heath, actrice américaine (Le journal d’Anne Frank ). 96 ans.

Frédérique Hébrard, scénariste et écrivaine française (La demoiselle d’Avignon). 96 ans.

Birgit Hein, réalisatrice allemande (Die unheimliche Frauen). 80 ans.

Rosemarie Heinikel, actrice allemande (L’ami américain). 77 ans.

Anthony Hickox, réalisateur britannique (Waxwork). 63 ans.

Mike Hill, chef monteur américain (Apollo 13). 73 ans.

Ingvar Hirdwall, acteur suédois (Un flic sur le toit). 88 ans.

Elizabeth Hoffman, actrice américaine (Le pic de Dante). 97 ans.

Jack Hogan, acteur américain (The Bonnie Parker Story). 94 ans.

Byrd Holland, maquilleur et acteur américain (Haute sécurité). 95 ans.

Teri Hope, actrice et mannequin américaine (Soirée pyjama). 85 ans.

Hugh Hudson, réalisateur britannique (Les chariots de feu). 86 ans.

Dominique Hulin, acteur et cascadeur français (Le petit Poucet). 71 ans.

Barry Humphries, acteur australien (Un amant dans le grenier). 89 ans.

Gayle Hunnicutt, actrice américaine (Scorpio). 80 ans.

Igor Iassoulovitch, acteur russe (Neuf jours d’une année). 81 ans.

Eugene Iglesias, acteur américano-portoricain (Duel sans merci). 96 ans.

Sadao Iizuka, technicien des effets spéciaux japonais (Godzilla). 88 ans.

Otar Iosseliani, réalisateur franco-géorgien (Les favoris de la lune). 89 ans.

Lire notre article

Glenda Jackson, actrice britannique (Love). 87 ans.

Juraj Jakubisko, réalisateur slovaque (Post coitum). 84 ans.

Patrick Jamain, réalisateur français (L’affaire Crazy Capo). 78 ans.

Ellinor Jensen, actrice allemande (Sérénade de la rue). 94 ans.

Christo Jivkov, acteur bulgare (In memoria di me). 48 ans.

Pierre Joassin, réalisateur belge (Gros cœurs). 74 ans.

Ron Cephas Jones, acteur américain (Accords et désaccords). 87 ans.

Louis Julien, acteur français (Comme un boomerang). 67 ans.

Pierre Jutras, réalisateur canadien. Ancien directeur de la conservation et de la programmation de la Cinémathèque québécoise. 75 ans.

Anna Kanakis, actrice italienne (Les nouveaux barbares). 61 ans.

Satish Kaushish, réalisateur et acteur indien (Rendez-vous à Brick Lane). 66 ans.

Victor J. Kemper, directeur de la photographie américain (Un après-midi de chien). 96 ans.

Darren Kent, acteur britannique (Game of Thrones). 36 ans.

Nicholas Kepros, acteur américain (Amadeus). 90 ans.

David Kernan, acteur britannique (Chacal). 85 ans.

Lance Kerwin, acteur américain (Les vampires de Salem). 62 ans.

Vakhtang Kikabidze, acteur russe (Ne sois pas triste). 84 ans.

Kim Soo-yong, réalisateur sud-coréen (Sanbul). 94 ans.

Charles Kimbrough, acteur américain (Le prête-nom). 86 ans.

Charles Knode, créateur de costumes (Blade Runner). 80 ans.

Laird Koenig, scénariste et écrivain américain (La petite fille au bout du chemin). 95 ans.

Masaru Konuma, réalisateur japonais (Fleur secrète). 85 ans.

Joseph Koo, compositeur sino-canadien (La fureur du dragon). 91 ans.

Charly Koubesserian, maquilleur français (Les mariés de l’an II). 92 ans.

Pete Kozachik, directeur de la photographie et créateur d’effets spéciaux américain (Les noces funèbres). 72 ans.

Ysabelle Lacamp, actrice française (Le marginal). 68 ans.

Catherine Lachens, actrice française (Rosa la rose, fille publique). 78 ans.

Aldo Lado, réalisateur italien (Qui l’a vue mourir ?). 88 ans.

Ken Lally, acteur et cascadeur américain (Mortal Kombat). 52 ans.

France Lambiotte, actrice française (Repérages). 83 ans.

Janet Landgard, actrice américaine (Le plongeon). 75 ans.

Inga Landgré, actrice suédoise (Crise). 95 ans.

Gino Landi, chorégraphe italien (Le Casanova de Fellini). 89 ans.

Sara Lane, actrice américaine (The Trial of Billy Jack). 73 ans.

Christian Lara, réalisateur français (Coco la Fleur, candidat). 84 ans.

Grégoire Lassalle, producteur français. Ancien dirigeant d’AlloCiné. 68 ans.

Sulochana Latkar, actrice indienne (Sasurvas). 94 ans.

Christine Laurent, réalisatrice et scénariste française (Vertiges). 78 ans.

Piper Laurie, actrice américaine (L’arnaqueur). 91 ans.

Norman Lear, producteur américain (Princess Bride). 101 ans.

Antonin Lebas-Joly, acteur français (Coup de jeune). 37 ans.

Lee Sun-kyun, acteur sud-coréen (Parasite). 48 ans.

David Leland, réalisateur britannique (Too Much !). 82 ans.

Sylvain Lemarié, acteur et doubleur français (Astérix et les Indiens). 70 ans.

Michael Lerner, acteur américain (Barton Fink). 81 ans.

Jean Lespert, acteur français (Jeux de plage). 81 ans.

Johan Leysen, acteur belge (Jeune & jolie). 73 ans.

Robert Lieberman, réalisateur américain (Breakaway). 75 ans.

Peter Lilienthal, réalisateur allemand (David). 93 ans.

Lara Lindsay, actrice américaine (L’étrangleur de Boston). 81 ans.

Sebastiano Lo Monaco, acteur italien (Caravage). 65 ans.

Gina Lollobrigida, actrice italienne (Pain, amour et fantaisie). 95 ans.

Giovanni Lombardo Radice, acteur italien (Cannibal Ferox). 68 ans.

Cody Longo, acteur américain (Piranha 3D). 34 ans

Philippe Lopes-Curval, scénariste et réalisateur français (Trop tard Balthazar). 71 ans.

Ignacio López Tarso, acteur mexicain (Macario). 98 ans.

Lisa Loring, actrice américaine (Blood Frenzy). 64 ans.

Antonella Lualdi, actrice italienne (La chronique des pauvres amants). 92 ans.

Tom Luddy, producteur et distributeur américain. Directeur artistique du Pacific Film Archive. 79 ans.

Regine Lutz, actrice suisse (L’honneur perdu de Katharina Blum). 94 ans.

George Maharis, acteur américain (L’enquête). 94 ans.

Guy Marchand, acteur et chanteur français (Garde à vue). 83 ans.

Ivanno Marescotti, acteur italien (Le porteur de serviette). 77 ans.

Mark Margolis, acteur américain (Requiem for a Dream). 83 ans.

Eugenio Martín, réalisateur espagnol (Requiem pour Gringo). 97 ans.

Francesco Maselli, réalisateur italien (Le égarés). 92 ans.

Leiji Matsumoto, mangaka et réalisateur japonais (Yamato). 85 ans.

Ben Masters, acteur américain (Que le spectacle commence). 75 ans.

Burny Mattinson, réalisateur américain (Basil, détective privé). 87 ans.

Juliette Mayniel, actrice française (Les cousins). 87 ans.

Sidi Ali Mazif, réalisateur algérien (Les nomades). 79 ans.

Henrietta Mbawah, réalisatrice sierra-léonaise (Jatu). 34 ans.

James McCaffrey, acteur américain (Max Payne 3). 65 ans.

David McCallum, acteur britannique (La grande évasion). 90 ans.

Cormac McCarthy, scénariste et auteur américain (No Country for Old Men). 89 ans.

Dariush Mehjrui, réalisateur iranien (La vache). 83 ans.

Murray Melvin, acteur britannique (Un goût de miel). 90 ans.

Patrick Mercado, actrice française (La vie rêvée des anges). 71 ans.

Joanna Merlin, directrice de casting et actrice américaine (Le dernier empereur). 92 ans.

Étienne Méry, chef décorateur français (Les saisons du plaisir). 69 ans.

Franco Migliacci, parolier italien (Volare). 92 ans.

Christopher Miles, réalisateur britannique (The Six-Sided Triangle). 84 ans.

Billy Miller, acteur américain (American Sniper). 42 ans.

Walter Mirisch, producteur américain (Dans la chaleur de la nuit). 101 ans.

Irina Mirochnitchenko, actrice russe (Andreï Roublev). 81 ans.

Zia Mohyeddin, acteur pakistanais (Lawrence d’Arabie). 91 ans.

Richard Moll, acteur américain (Scary Movie). 80 ans.

Philippe Monnier, réalisateur français (Monsieur Papa). 86 ans.

Giuliano Montaldo, réalisateur italien (Sacco et Vanzetti). 93 ans.

Lisa Montell, actrice américaine (Dix mille chambres à coucher). 89 ans.

Bruno Muel, directeur de la photographie et réalisateur français (Week-end à Sochaux). 87 ans.

Jean-Louis Murat, acteur, chanteur et compositeur français (J’ai pas sommeil). 71 ans.

François Musy, ingénieur du son franco-suisse (Illusions perdues). 68 ans.

Sadako Nakajima, réalisateur japonais (Yakusa gurentai). 88 ans.

Noreen Nash, actrice américaine (Assigned to Danger). 99 ans.

Hildegard Neil, actrice britannique (Antoine et Cléopâtre). 84 ans.

John Nettleton, acteur britannique (Un homme pour l’éternité). 94 ans.

Barry Newman, acteur américain (Point limite zéro). 92 ans.

Richard Ng, acteur britannique (Le gagnant). 83 ans.

Adama Niane, acteur français (Furie). 56 ans.

Véra Norman, actrice française (Une balle suffit). 98 ans.

Judy Nugent, actrice américaine (Le secret magnifique). 83 ans.

Francesco Nuti, acteur et réalisateur italien (Casablanca, Casablanca). 68 ans.

Kevin O’Neal, acteur américain (Village of the Giants). 77 ans.

Ryan O’Neal, acteur américain (Love Story). 82 ans.

Enrico Oldoini, scénariste italien (I Love You). 77 ans.

Marie-Claire Olivia, actrice française (Olivia). 91 ans.

María Onetto, actrice argentine (La femme sans tête). 56 ans.

Filippo Ottoni, scénariste italien (La baie sanglante). 84 ans.

Horace Ové, réalisateur trininadien (Black Safari). 86 ans.

Lilita Ozoliņa, actrice lettonne (Ceplis). 75 ans.

Lew Palter, acteur américain (Titanic). 94 ans.

Hengameh Panahi, productrice franco-iranienne (Dheepan). 67 ans.

Jansen Panettiere, acteur américain (The Martial Art Kids). 28 ans.

Gleb Panfilov, réalisateur russe (Le thème). 89 ans.

Sandro Panseri, acteur italien (Il posto). 78 ans.

Lákis Papastáthis, réalisateur grec (When the Greeks). 80 ans.

Hersha Parady, actrice américaine (La petite maison dans la prairie). 78 ans.

Lara Parker, actrice américaine (Dark Shadows) 84 ans.

Marisa Pavan, actrice franco-italienne (La rose tatouée). 91 ans.

Sumitra Peries, réalisatrice sri-lankaise (Changement au village). 87 ans.

Gilles Perrault, scénariste et écrivain français (Le dossier 51). 92 ans.

Matthew Perry, acteur américano-canadien (Friends). 54 ans.

Atila Pesyani, acteur iranien (Deux filles avec un billet). 66 ans.

Valentin Petit, réalisateur français (Le bruit de la lumière). 32 ans.

Anton Petje, acteur slovène (Le stade de Wimbledon). 91 ans.

Jean-Marc Peyrefitte, réalisateur français (Le Tigre et le président). 47 ans.

Leonard Pietraszak, acteur polonais (Chronique des événements amoureux). 86 ans.

Micaella Pignatelli, actrice italienne (Maudits je vous aimerai !). 77 ans.

Gordon Pinsent, acteur canadien (Loin d’elle). 92 ans.

Kiumars Pourahmad, producteur iranien (Reza). 73 ans.

Dinny Powell, cascadeur et acteur britannique (Brazil). 90 ans.

Edward R. Pressman, producteur américain (Sœurs de sang). 79 ans.

Vladimir Prifti, réalisateur albanais (Un jour viendra). 81 ans.

Mary Quant, créatrice de costumes britannique (Voyage à deux). 93 ans.

Paco Rabanne, créateur de costumes franco-espagnol (Barbarella). 88 ans.

Maté Rabinovsky, réalisateur français (Galaxie). 89 ans.

Taraka Ratna, acteur indien (Amavarathi). 39 ans.

Lance Reddick, acteur américain (John Wick). 60 ans.

Leonard Retel Helmrich, réalisateur néerlandais (À la hauteur du soleil). 63 ans.

Paul Reubens, acteur américain (Pee-wee Big Adventure). 70 ans.

Norman Reynolds, chef décorateur américain (La guerre des étoiles). 89 ans.

Adam Rich, acteur américain (Huit ça suffit). 54 ans.

Gilberte Rivet, actrice française (Lacombe Lucien). 96 ans.

Tony Roberts, acteur américain (Annie Hall). 83 ans.

Robbie Robertson, compositeur américain (La couleur de l’argent). 80 ans.

Joëlle Robin, actrice française (Mandrin). 99 ans.

Jean Roche, acteur français (C’est pas parce qu’on a rien à dire qu’il faut fermer sa gueule). 85 ans.

Sixto Rodriguez, chanteur et musicien américain (Sugar Man). 81 ans.

Owen Roizman, directeur de la photographie américain (Tootsie). 86 ans.

Richard Romanus, acteur américain (Mean Streets). 85 ans.

Christiane Rorato, actrice (Rude journée pour la reine) et réalisatrice française. 79 ans.

Serge Roullet, réalisateur français (Le mur). 96 ans.

Richard Roundtree, acteur américain (Les nuits rouges de Harlem). 81 ans.

Jacques Rozier, réalisateur français (Adieu Philippine). 96 ans.

Margit Saad, actrice allemande (Les criminels). 94 ans.

Ryuichi Sakamoto, compositeur et acteur japonais (Furyo). 71 ans.

Anita Sanders, actrice et mannequin suédoise (La dixième victime). 71 ans.

Julian Sands, acteur britannique (Chambre avec vue). 65 ans.

Claude Sarraute, journaliste et actrice française (Une vieille maîtresse). 95 ans.

Marat Sarulu, réalisateur kirghize (Le faisan d’or). 65 ans.

Carlos Saura, réalisateur espagnol (Cría cuervos). 91 ans.

Laurent Schilling, acteur français (La vie des morts). 56 ans.

Arthur Schmidt, chef monteur américain (Retour vers le futur). 86 ans.

Jörg Schmidt-Reitwein, directeur de la photographie allemand (Nosferatu, fantôme de la nuit). 84 ans.

Arnold Schulman, scénariste américain (Tucker). 97 ans.

Maria Sebaldt, actrice allemande (Rendez-vous à Zurich). 92 ans.

Henri Serre, acteur français (Jules et Jim). 92 ans.

Raoul Servais, réalisateur belge (Taxandria). 93 ans.

Carmen Sevilla, actrice et chanteuse espagnole (La Belle de Cadix). 92 ans.

Hossein Shahabi, réalisateur iranien (The Bright Day). 55 ans.

Donald Shebib, réalisateur canadien (Goin’ Down the Road). 85 ans.

Elliot Silverstein, réalisateur américain (Un homme nommé Cheval). 96 ans.

Peter Simonischek, acteur autrichien (Toni Erdmann). 76 ans.

Paul Sizemore, acteur américain (Tueurs nés). 61 ans.

Dean Smith, cascadeur et acteur américain (Christine). 91 ans.

Shelley Smith, actrice américaine (American Class). 70 ans.

Suzanne Somers, actrice et mannequin américaine (Bullitt). 76 ans.

Betta St. John, actrice américaine (Le bandit). 93 ans.

Ingrid Steeger, actrice allemande (Les indécentes). 76 ans.

Frances Sternhagen, actrice américaine (Misery). 93 ans.

Stella Stevens, actrice américaine (Docteur Jerry et Mister Love). 84 ans.

Ray Stevenson, acteur irlandais (Punisher : Zone de guerre). 58 ans.

Jana Šulcová, actrice tchèque (Brûleur de cadavres). 76 ans.

Iga Svenson, actrice américaine (Miracle en Alabama). 90 ans.

Robert Swan, acteur américain (Les incorruptibles). 78 ans.

Sylvia Syms, actrice britannique (Le désert de la peur). 91 ans.

Miiko Taka, actrice japonaise (Sayonara). 97 ans.

Jules Takam, monteur camerounais (Muna Moto). 81 ans.

Yukiko Takayama, scénariste japonaise (Les monstres du continent perdu). 83 ans.

Tony Tarantino, producteur américain (Mediterranean Blue). 83 ans.

Inna Tchourikova, actrice russe (Vassa). 79 ans.

Kerstin Tidelius, actrice suédoise (Ådalen ’31). 88 ans.

Nadja Tiller, actrice autrichienne (L’affaire Nina B.). 93 ans.

Topol, acteur israélien (Un violon sur le toit). 87 ans.

Bernard Toublanc-Michel, réalisateur français (Le petit bougnat). 95 ans.

Dorothy Tristan, actrice américaine (L’épouvantail). 88 ans.

George Trumbull Miller, réalisateur australien (L’homme de la rivière d’argent). 79 ans.

Pema Tseden, réalisateur chinois (Jinpa, un conte tibétain). 53 ans.

Brian Tufano, directeur de la photographie britannique (Trainspotting). 83 ans.

Roxanne Tunis, actrice américaine (West Side Story). 93 ans.

Lawrence Turman, producteur américain (Le lauréat). 96 ans.

Tina Turner, actrice et chanteuse américaine (Mad Max : Au-du dôme du tonnerre). 83 ans.

Mario Valdemarin, acteur italien (La grande guerre). 91 ans.

Roger Van Hool, acteur belge (Le soldat Laforêt). 82 ans.

Veronika Varga, actrice franco-hongroise (Émilie Müller). 54 ans.

Vera Vassilova, actrice russe (Les aventures d’un dentiste). 97 ans.

Paul Vecchiali, réalisateur français (Femmes femmes). 92 ans.

Concha Velasco, actrice espagnole (La ruche). 84 ans.

Louis Velle, acteur français (Le permis de conduire). 96 ans.

René Vernardet, directeur de la photographie (Les étoiles de midi) et réalisateur français. 95 ans.

Branka Veselinović, actrice serbe (Le maître et la marguerite). 104 ans.

Paxton Whitehead, acteur britannique (Baby Boom). 85 ans.

Agustí Villaronga, réalisateur espagnol (Pain noir). 69 ans.

Claude Villers, acteur et journaliste français (La balance). 79 ans.

Angel Wagenstein, scénariste et écrivain bulgare (Étoiles). 100 ans.

Wei Wei, actrice chinoise (Le printemps d’une petite ville). 101 ans.

Samantha Weinstein, actrice canadienne (Carrie : La vengeance). 28 ans.

Heidelinde Weis actrice allemande (Liselotte von der Pfalz). 83 ans.

Raquel Welch, actrice américaine (Les trois mousquetaires). 83 ans.

Elmar Wepper, acteur allemand (Cherry Blossoms). 79 ans.

Annie Wersching, actrice américaine (Bruce tout-puissant). 45 ans.

Peter White, acteur américain (Les garçons de la bande). 86 ans.

Paxton Whitehead, acteur britannique (Baby Boom). 85 ans.

George P. Wilbur, acteur et cascadeur américain (Halloween 4). 81 ans.

Cindy Williams, actrice américaine (Voyage avec ma tante). 75 ans.

Treat Williams, acteur américain (Hair). 71 ans.

Romain Winding, directeur de la photographie français (Les adieux à la reine). 71 ans.

Oliver Wood, directeur de la photo britannique (La mémoire dans la peau). 80 ans.

John Wright, chef monteur américain (Speed). 79 ans.

Nizō Yamamoto, chef décorateur japonais (Le château dans le ciel). 70 ans.

Léonie Yangba-Zowe, réalisatrice centrafricaine (Paroles de sages). 75 ans.

Jacobin Yarro, acteur et metteur en scène africain (Le maître des éléphants). 71 ans.

Burt Young, acteur américain (Il était une fois en Amérique). 83 ans.

Yun Jung-hee, actrice sud-coréenne (Poetry). 78 ans.

Marcel Zanini, musicien et acteur français (Autour de minuit). 99 ans.

Bibiana Zeller, actrice autrichienne (Une mamie envahissante). 95 ans.

Jacklyn Zeman, actrice américaine (ABC Hôpital central). 70 ans.