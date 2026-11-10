Et si les stars hollywoodiennes étaient immortelles et pouvaient revenir à la vie pour tourner de nouveaux films bien après leur décès officiel ? C’est de ce postulat intrigant – de moins en moins improbable à l’heure de l’intelligence artificielle générative – que partent les auteurs Darko Macan et Igor Kordey dans leur dernier ouvrage, Frankenwood. Une lettre d’amour aussi sincère que grinçante à l’âge d’or de Hollywood, riche en clins d’œil et en caméos. Entretien.