Le 31 octobre 2026 par Michel Barouzzi
- NEWS
- NEWS CINE
- NEWS TV
- NEWS BD
- NEWS LIVRES
- NEWS CULTURES +
-
Semaine du 11 novembre 2026 : les sorties en salle
Plusieurs films méritent l’attention cette semaine, parmi lesquels 15/18 de Cédric Kahn et Everytime de Sandra Wollner.
-
Festival européen du film court de Brest 2026 : cérémonie ouverture
Ce 10 novembre 2026 se déroulait l’ouverture du Festival européen du film court de Brest, qui, cette année a centré sa soirée de projection autour du réconfort/inconfort que nous prodigue la nature.
-
Rencontre avec Salomée Stévenin : « Nous avons besoin de retomber amoureux du monde »
Crédit visuel : Fabien Pallueau
Nous avons échangé avec l’actrice-réalisatrice à l’occasion de la sortie de son premier film, Nos âmes libres, sorti en salles le 4 novembre.
-
Semaine du 4 novembre 2026 : les sorties en salle
Club Kid de Jordan Firstman, présenté dans la section Un Certain Regard du Festival de Cannes, est notre coup de cœur de la semaine.
-
Rencontre avec Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller (L’Affaire Marie-Claire)
– Sortie en salles : 4 novembre 2026
Nous avons échangé avec les deux cinéastes à l’occasion de la présentation de leur superbe nouveau long métrage au Festival du Film Francophone d’Angoulême.
-
Panorama du cinéma colombien de Paris 2026 : le palmarès
Neuf longs métrages et douze courts-métrages étaient programmés lors de la 14e édition du Panorama du cinéma colombien qui s’est tenu à Paris en octobre 2026.
-
Le Cèdre à Chenôve : Emily Loizeau nous emmène à l’autre bout du monde
À l’approche de son concert au Cèdre, à Chenôve (Côte-d’Or), le 5 novembre 2026, l’auteure-compositrice-interprète Emily Loizeau, actuellement en tournée dans toute la France pour revisiter en piano solo son premier album — déjà vingt ans ! —, s’est prêtée au jeu de l’interview. Nous lui en sommes infiniment reconnaissants.
-
Semaine du 28 octobre 2026 : les sorties en salle
Les deux films-événements sont Hope de Na Hong-jin et Moulin de László Nemes. Mais on peut également apprécier des œuvres signées Rudi Rosenberg, Alexander Murphy, Olivier Clert ou Marina de Van.
-
Rencontre avec Rudi Rosenberg (Quelques mots d’amour)
– Sortie en salles : 28 octobre 2026
Nous avons échangé avec le réalisateur lors de sa venue au Festival du Film Francophone d’Angoulême où son très beau film était présenté.
-
Rencontre avec Marion Le Corroller et Mara Taquin (Sanguine)
– Sortie en salles : 28 octobre 2026
Nous avons échangé avec la réalisatrice et son actrice principale au Festival du Film Francophone d’Angoulême.
-
Arras Film Festival : 27e édition du 6 au 15 novembre 2026
Créé en 2000, l’Arras Film Festival est devenu un rendez-vous incontournable pour les cinéphiles et tous ceux qui s’intéressent au cinéma français ainsi qu’aux dernières productions européennes.
-
-
Semaine du 21 octobre 2026 : les sorties en salle
Signés par des réalisatrices prometteuses comme Gessica Généus et Marine Atlan ou des cinéastes chevronnés tels que Guillaume Canet et Robert Guédiguian, plusieurs films méritent l’attention.
-
La 17e édition du FIF La Roche-sur-Yon dévoile son palmarès
La 17ᵉ édition du Festival International du Film de La Roche-sur-Yon s’est clôturée en célébrant la diversité et la vitalité du cinéma contemporain.
-
Semaine du 14 octobre 2026 : les sorties en salle
Minotaure d’Andreï Zviaguintsev, Grand Prix à Cannes, et film représentant la France aux Oscars, est indiscutablement l’événement de la semaine.
-
Le palmarès de la 14e édition du Festival War On Screen
Le film de l’Iranienne Pegah Ahangarani Viendra la Révolution rafle plusieurs prix au Festival War on Screen 2026.
-
-
Le Festival War on Screen se nourrit d’archives
Les archives deviennent une matière vivante pour créer et transmettre.
-
Panorama du cinéma colombien de Paris : 14e édition du 13 au 18 octobre
Depuis 2013, le Panorama du cinéma colombien, porté par l’association Le Chien qui Aboie – El Perro que ladra, propose des espaces de rencontre avec la cinématographie colombienne et latino-américaine. Projections, débats, tables rondes et expositions composent ce rendez-vous incontournable pour explorer des œuvres débordant de créativité.
-
Hommage à Damien Odoul à la Cinémathèque française
Du 21 au 29 octobre, la Cinémathèque française propose un évènement cinématographique exceptionnel de haute salubrité publique : l’intégrale des films de Damien Odoul, en sa présence.
-
Semaine du 11 novembre 2026 : les sorties en salle
-
The Good Boy - Jan Komasa - critique
Jan Komasa convainc par la justesse de son regard sur la violence qui se dissimule derrière les apparences de la vertu, malgré une approche parfois trop démonstrative.
-
15-18 - Cédric Kahn - critique
Cédric Kahn restitue le vacillement adolescent avec une grâce inouïe. Un film qui va droit au cœur.
-
Everytime - Sandra Wollner - critique
– Festival de Cannes 2026 : Sélection officielle, Un Certain Regard
Une œuvre délicate et pudique pour aborder la difficile question de la perte d’un enfant. Un film saisissant.
-
À jamais les premières ! - Marta Díaz de Lope Díaz - critique
Un récit attachant sur l’exploit sportif d’un groupe de jeunes femmes, mariant habilement reconstitution historique et émancipation féminine dans l’Espagne franquiste et patriarcale des années 1970.
-
L’âge d’or - Bérenger Thouin - critique
Un premier long-métrage qui révèle une voix singulière et offre à Souheila Yacoub l’un de ses plus beaux rôles, malgré des promesses non tenues.
-
Ce qui nous mène à toi - Khalil Cherti - critique
Il faut du tact pour filmer ce que l’on confie parfois à peine à ses proches. Ce qui nous mène à toi a cette délicatesse rare qui rend la parole un peu plus facile.
-
Ramayana : L’avènement d’une légende - Nitesh Tiwari - critique
Ramayana confirme que le renouveau du blockbuster vient d’Orient : un spectacle démesuré, généreux et épique.
-
Festival européen du film court de Brest 2026 : cérémonie ouverture
Ce 10 novembre 2026 se déroulait l’ouverture du Festival européen du film court de Brest, qui, cette année a centré sa soirée de projection autour du réconfort/inconfort que nous prodigue la nature.
-
Rencontre avec Salomée Stévenin : « Nous avons besoin de retomber amoureux du monde »
Crédit visuel : Fabien Pallueau
Nous avons échangé avec l’actrice-réalisatrice à l’occasion de la sortie de son premier film, Nos âmes libres, sorti en salles le 4 novembre.
-
Les horizons disparus - Julien Elie - critique
Un documentaire saisissant sur les contrastes entre la course à la conquête de Mars et des étoiles, et le délabrement de notre planète Terre, sublimé par une photographie magnifique.
-
Leviticus - Adrian Chiarella - critique
Derrière cette romance effrayante se dessine une dénonciation sans ambiguïté de la montée des radicalismes religieux et des terribles thérapies dites de conversion qui les accompagnent.
-
Ceux qui comptent - Jean-Baptiste Leonetti - critique
– Sortie DVD : 7 août 2026
Une comédie familiale sans prétentions qui tombe à point nommé pour qui souhaite passer un bon moment de détente, quitte à verser une petite larme à la fin.
-
Les nuits fauves - Cyril Collard - critique
– Reprise en version restaurée : 2 décembre 2026
Cette première œuvre époustouflante, réalisée et interprétée par une étoile filante, demeure un archétype du film générationnel, tout en incarnant le meilleur du cinéma d’auteur.
-
Mariage au goût d’orange - Christophe Honoré - critique
– Festival de Cannes 2026 : Sélection officielle, Cannes Première
Il y a du Truffaut, du Pialat et du Chéreau dans cette œuvre chorale. Assurément un très grand Christophe Honoré.
-
Barça Zou - Paul Nouhet - critique
Dans la lignée du cinéma de Rozier, ce premier long métrage sous forme de récit de voyage est une véritable bouffée d’air frais, portée par un regard bienveillant, mais sans complaisance, sur la jeunesse.
-
Ohong Village - Lim Lungyin - critique
À travers trois films inédits, le distributeur Contre-jour propose un cycle donnant une certaine idée du cinéma taïwanais de ce début du XXIe siècle.
-
Marie-Antoinette - Sofia Coppola - critique
Dernier volet d’une trilogie bouleversante sur des adolescentes paumées dans un monde trop vaste pour elles. Beau travail.
-
Club Kid - Jordan Firstman - critique
– Festival de Cannes 2026 : Sélection officielle, Un Certain Regard
Quand drogue, boîtes de nuit et sexe à tout-va ne riment pas vraiment avec parentalité, Jordan Firstman offre pour son premier long-métrage une comédie dramatique attachante et sensible.
-
L’Amérique des autres - Goran Paskaljević - critique
– Reprise en version restaurée : 4 novembre 2026
Cette coproduction internationale relatant l’amitié entre deux immigrés figure parmi les réussites de son auteur, qui y orchestre un subtil mélange des genres. Une œuvre à redécouvrir.
-
Rencontre avec Romain Nigita, auteur de "Les Simpson ou le paradoxe du donut intemporel"Nous avons pu avoir un entretien avec Romain Nigita, auteur du livre Les...
-
Interview de Hendy Bicaise, auteur de "Seinfeld, fini de rire"la série Seinfeld, fini de rire bénéficie désormais des faveurs du public...
-
My Happy Place : une nouvelle série à veine documentaire sur CNN OriginalsLe premier épisode de la série My Happy Place, diffusé le 4 mai 2025 à 21h,...
-
La chronique des Bridgerton, la série phare de Netflix revient !Depuis quelques années, Netflix a lancé beaucoup de séries à succès. On peut...
-
La série Marvel "What If" est de retourUne bande-annonce de la saison 2 de What if est sortie le 15 novembre 2023....
-
L’Odyssée interstellaire - A la recherche d’une vie extra-terrestreTroisième épisode, ce samedi, de la passionnante série cosmique d’Arte.
-
L’Odyssée interstellaire - épisode 1 : chasseurs de planètesArte nous envoie dans les étoiles, à la conquête des exoplanètes.
-
France-Argentine : finale de la Coupe du MondeScience-fiction : Karim Benzema, aligné à la surprise générale, marque le but...
-
Demi-finale de la Coupe du Monde de football : France-MarocLes hommes de Deschamps sont à une heure et demie (ou plus) d’une finale....
-
Croatie-Argentine : ce soir, une star dira adieu à son rêveLéo Messi et Luka Modrić sont à la conquête du seul grand trophée qui leur...
-
France-Pays-Bas : Euro de football 2022Les joueuses de Corinne Diacre vont tenter de briser le plafond de verre des...
-
La grande saga du Tour de FranceUne émission spéciale de France 2 revient ce soir sur la grande histoire d’un...
-
Concours Eurovision de la chanson 2022, à TurinUn groupe breton représente la France, cette année. Il tentera de bien...
-
Faites entrer l’accusé : Alain Berruet, l’obsession de la vengeanceDes jalousies amoureuses, un accident mortel, puis une vengeance qui bascule...
-
Non élucidé : l’affaire Ghislaine LeclercC’est une des plus mystérieuses affaires de ces dernières années en France....
-
Ukraine : la guerre en EuropeSuite aux opérations guerrières menées par les Russes contre l’Ukraine,...
-
Faites entrer l’accusé : Jean-Claude Romand, le menteurL’un des faits divers les plus marquants de ces cinquante dernières années....
-
Faites entrer l’accusé : Patrick Salameh, le Jack l’éventreur de MarseilleDes prostituées disparaissent à Marseille. Un repris de justice, condamné...
-
Ukraine-France : éliminatoires de la Coupe du Monde 2022Après leur très décevante prestation contre la Bosnie, les Bleus doivent...
-
Faites entrer l’accusé : sur la piste de Salaün et PallatinLe braquage d’une banque de Thonon-les-Bains s’achève dans le sang. Trois...
-
-
-
Entretien avec Igor Kordey et Darko Macan, auteurs de "Frankenwood"
– Un entretien réalisé en partenariat avec Perspectives - Festival du Film de Montluçon.
Et si les stars hollywoodiennes étaient immortelles et pouvaient revenir à la vie pour tourner de nouveaux films bien après leur décès officiel ? C’est de ce postulat intrigant – de moins en moins improbable à l’heure de l’intelligence artificielle générative – que partent les auteurs Darko Macan et Igor Kordey dans leur dernier ouvrage, Frankenwood. Une lettre d’amour aussi sincère que grinçante à l’âge d’or de Hollywood, riche en clins d’œil et en caméos. Entretien.
-
-
Entretien avec Jean-Paul Eid, coauteur de "Crue"
– Un entretien réalisé en partenariat avec Perspectives - Festival du Film de Montluçon.
Dans le sillage de la vague #MeToo, les auteurs québécois Jean-Paul Eid et Claude Paiement signent un roman graphique subtil et poignant, Crue, qui interroge le rôle du cinéma dans la construction de la mémoire collective, à travers le portrait nuancé d’un grand cinéaste — fictif — accusé d’agression sexuelle. Pour nous, Jean-Paul Eid revient sur les coulisses d’une création à quatre mains. Entretien.
-
-
Entretien avec Nina Almberg et Arianna Melone, autrices de "Sois femme et tais-toi - Dans l’œil de Delphine Seyrig"
Un entretien réalisé en partenariat avec Perspectives - Festival du Film de Montluçon.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Entretien avec Simon Edelstein, auteur de "Les cinémas en Inde - Un patrimoine exceptionnel"
Un entretien réalisé en partenariat avec Perspectives - Festival du Film de Montluçon.
-
Entretien avec Arnaud Aubelle, auteur de "La Suisse au cinéma"
À l’occasion de la sortie de son livre, le bien nommé La Suisse au cinéma (éditions Helvetiq), Arnaud Aubelle décortique pour nous les clichés helvétiques qui ont la vie dure à l’écran.
-
Rencontre avec Sébastien Lecocq, auteur de "Au fond de la classe avec Malcolm"
Entretien avec l’auteur du livre Au fond de la classe avec Malcolm - Le génie face au réel (Third Éditions), à l’heure où le wunderkind et sa famille en or font leur retour sur Disney+.
-
Rencontre avec Martin Barnier et Laurent Jullier, auteurs d’"Une brève histoire du cinéma"
Entretien avec les historiens Martin Barnier et Laurent Jullier à propos de leur ouvrage Une brève histoire du cinéma (Fayard, 2025, 3e édition).
-
-
Rencontre avec Pierre Charpilloz, auteur de "Los Angeles mis en scènes"
Des plages de Malibu au funiculaire de Bunker Hill, de diner rétro en villa futuriste, le livre de Pierre Charpilloz nous sert de guide dans une balade cinéphile et élégiaque. Rencontre.
-
🇧🇷 Festival Étonnants Voyageurs 2025 : Cap sur le Brésil !
Le Festival revient cette année pour célébrer les littératures du monde avec une programmation toujours plus riche et engagée !
-
Entretien avec Alain Mabanckou, romancier et essayiste
Entretien avec Alain Mabanckou, romancier, essayiste et directeur artistique du festival littéraire Atlantide.
-
-
Lancement de la librairie en ligne Dolpo
Conçue pour guider un lectorat parfois perdu dans un océan de publications, la librairie Dolpo a été lancée il y a quelques semaines. Elle apporte des conseils littéraires et propose même une mappemonde pour se repérer dans le catalogue touffu des polars.
-
Adak : l’AMAP du livre - rencontre avec Julien Misserey
Rencontre avec Julien Misserey, fondateur de Adak, une structure proposant une distribution et une commercialisation alternative du livre.
-
Première sélection du prix Renaudot
En attendant la deuxième sélection du prix Renaudot qui sera dévoilée la semaine prochaine, voici un rappel de la première liste d’ouvrages retenus par le jury, le 7 septembre dernier.
-
Première sélection du prix Goncourt
Seize livres figurent dans la première sélection du prestigieux prix. Cinq ouvrages publiés par les éditions Gallimard font partie des œuvres choisies par le jury du Goncourt.
-
Interview d’Yves Wansi, président du festival "Entendez-Voir !"
Président de l’association Vue (d’)ensemble, Yves Wansi fait le bilan de l’édition 2023 du festival Entendez-Voir !, consacré à la culture (cinéma, littérature et art) pour les personnes atteintes de handicaps visuels et/ou auditifs. Il évoque également les futurs projets de l’association et livre ses réflexions sur la situation des personnes en situation de handicap dans la société française.
-
Mort de l’écrivain Philippe Sollers
Figure importante et influente du monde littéraire pendant plus de cinquante ans, l’écrivain Philippe Sollers est mort le 5 mai 2023, à l’âge de 86 ans.
-
"Révolution", le nouveau projet des éditions ActuSF
La révolution sous toutes ses formes : c’est le nouveau projet des éditions ActuSF, qui fait l’objet d’un financement participatif.
-
Festival Foulées Littéraires à Lormont, les 25 et 26 novembre 2022
"Les Foulées Littéraires", festival dévolu aux littératures sportives, aura lieu les 25 et 26 novembre prochains à Lormont, en Gironde.
-
Journée des écrivains en prison : Les écrivains iraniens en lutte contre la censure
Organisée depuis 1981 par PEN International, la Journée pour les écrivains en prison, a lieu le 15 novembre. En Iran, depuis 1993, le 15 novembre (24 Abân) est appelé la « Journée du livre et de la lecture »
-
Delphine Horvilleur remporte le Prix Renaudot poche 2022
L’essai Vivre avec nos morts remporte le Prix Renaudot du livre de poche 2022. Delphine Horvilleur avait publié chez Grasset ce "petit traité de la consolation", prix Babelio 2021.
-
Brigitte Giraud, prix Goncourt 2022
La romancière a été récompensée pour son récit Vivre vite qui évoque le deuil de son mari, mort d’un accident de moto en 1999.
-
Dramaturgie, le podcast consacré à l’écriture théâtrale
Autrefois, à la radio, il ne fallait pas manquer l’heure précise de son émission favorite. Aujourd’hui, le podcast, contenu audio numérique, permet d’écouter une émission quand on le souhaite, sur Internet.
-
Jean-Marc Dumontet Productions : présentation de la saison 2026-27
Ce lundi 22 juin au Théâtre du Gymnase, celui qui passe pour l’un des acteurs les plus influents du théâtre privé convie son fidèle public à découvrir une partie de sa cuvée 2026-27.
-
La Dame de Pierre au Dôme de Paris et dans toute la France !
Plongez au cœur de l’histoire de Notre-Dame dans un spectacle qui mêle musique et mise en scène grandioses !
-
Rock This Town 2026 : cinéma et musique à Pau
Il y en a pour tous les goûts ! Du classique au mouvement punk, du jazz au hip-hop, de la techno au chants traditionnels, et des films autour de Jeff Buckley, du metal, John Lennon... Bref, un tourbillon de sensations concentrées en un seul festival : du 25 avril au 30 mai.
-
Interview de Thomas Fersen
En amont de son concert au Cèdre à Chenôve (Côte d’Or) le mardi 24 février 2026 en soirée, Thomas Fersen a eu l’extrême gentillesse de répondre à quelques questions, ce dont nous le remercions chaleureusement.
-
-
Rencontre avec la comédienne Elsa Lellouch
Crédit photo : Emmanuelle Swan
Comédienne solaire et lumineuse, dotée d’un jeu alternant légèreté et gravité, mais conservant toujours son intensité, Elsa Lellouch joue dans la pièce Les salles d’attentes de David Yol, actuellement au Théâtre de Nesle à Paris. L’occasion d’échanger sur son parcours, ses inspirations, ses rêves et ses projets.
-
Une nouvelle ère pour le Théâtre Traversière !
Une nouvelle référence de l’accessibilité culturelle en plein Paris !
-
Expo L’Art de James Cameron à Cannes : une immersion immanquable
Du 10 juillet au 24 août 2025 se déroule au Palais des Festivals de Cannes l’exposition L’Art de James Cameron, conçue par la Cinémathèque française. Un événement culturel de choix.
-
Anne Roumanoff au théâtre des Mathurins à Paris
Anne Roumanoff joue les prolongations avec son spectacle L’expérience de la vie au théâtre des Mathurins les 22, 29 et 30 juin, puis les 6 et 7 juillet 2025.
-
-
-
-
15.000 voix pour les plus belles chansons françaises !
15.000 choristes amateurs à la conquête des Zéniths !
-
-
Le Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) récompense ses lauréats
De jeunes créateurs en devenir ont dévoilé toute la diversité de leur talent à travers plusieurs disciplines artistiques : Arts de la scène, Arts Visuels, Cinéma et Audiovisuel et Musique.
-
-
Exposition Charb à Chevigny-Saint-Sauveur (Côte d’Or)
Du 9 au 13 octobre 2024, une exposition dédiée à Charb, ancienne figure de proue de Charlie Hebdo et de la liberté de la presse, a lieu à la médiathèque municipale. Cinquante dessins seront mis en avant pour des visiteurs attendus nombreux.
-
-
Nouvel album de Jean-Baptiste Doulcet : Søleils blancs
– Sortie du CD : 30 août 2024, Label Mirare
Le pianiste et compositeur Jean-Baptiste Doulcet propose pour son second album de revisiter la musique classique scandinave et finlandaise.
Les films de la semaine
À la TV en ce moment
-
Le dernier rempart - la critique
Le 11 novembre 2026 à 20:23
sur CSTAR
-
La huitième femme de Barbe-bleue - Ernst Lubitsch - critique
Le 11 novembre 2026 à 20:50
sur Ciné+ Classic
-
Quand siffle la dernière balle - Henry Hathaway - critique
Le 11 novembre 2026 à 20:50
sur TCM Cinéma
-
C’est quoi cette famille ?! - Gabriel Julien-Laferrière - critique
Le 11 novembre 2026 à 20:50
sur Ciné+ Famiz
-
Partir un jour - Amélie Bonnin - critique
Le 11 novembre 2026 à 20:50
sur Ciné+ Club
-
Le quai des brumes - Marcel Carné - critique
Le 11 novembre 2026 à 20:55
sur Arte
-
Gourou - Yann Gozlan - critique
Le 11 novembre 2026 à 21:00
sur Canal+ Box Office
-
Marty Supreme - Josh Safdie - critique
Le 11 novembre 2026 à 21:00
sur Canal+ Cinéma
-
The Gentlemen - Guy Ritchie - critique
Le 11 novembre 2026 à 21:04
sur Canal+ Grand Écran
-
Le loup de Wall Street - la critique d’un Scorsese au-dessus de la meute
Le 11 novembre 2026 à 21:53
sur Canal+ Grand Écran
-
Speak No Evil - James Watkins - critique
Le 11 novembre 2026 à 22:00
sur Action
-
Saint-Ange - Pascal Laugier - critique
Le 11 novembre 2026 à 22:15
sur Syfy
-
L’embarras du choix - la critique du film
Le 11 novembre 2026 à 22:15
sur Ciné+ Premier
-
Destination finale 2 - la critique
Le 11 novembre 2026 à 22:19
sur Ciné+ Émotion
-
Destination finale - James Wong - critique
Le 11 novembre 2026 à 22:19
sur Ciné+ Émotion
-
Corto Maltese, la cour secrète des arcanes - Pascal Morelli - critique
Le 11 novembre 2026 à 22:20
sur Programme Mangas
-
La reconquista - Jonás Trueba - critique
Le 11 novembre 2026 à 22:23
sur Ciné+ Club
-
3 h 10 pour Yuma - Delmer Daves - critique
Le 11 novembre 2026 à 22:25
sur TCM Cinéma
-
Smashing Machine - Benny Safdie - critique
Le 11 novembre 2026 à 23:25
sur Canal+ Cinéma
-
Un condé - Yves Boisset - critique
Le 11 novembre 2026 à 23:48
sur Action
-
Les massacreurs du Kansas - André de Toth - critique
Le 12 novembre 2026 à 00:00
sur TCM Cinéma